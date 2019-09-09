En az 5 kilo verdiren kabak diyeti tarifi

Kabak diyeti zayıflatan diyetler arasında pratik ve kolay uygulanabilir olmasıyla en popüler diyet haline geldi. Az malzemeli ve pratik hazırlanışı ile sıkça tercih edilen kabak diyeti nasıl uygulanır merak ediliyor.

KABAK DETOKSU HIZLI BİR ŞEKİLDE KİLO VERDİRİR

Kabağın içerisindeki yağ miktarının az olması, kalorisinin eser miktarda olması kilo vermeyi kolaylaştırmasının en önemli nedenlerinden birisidir. Kilo vermek isteyenler hiç düşünmeden kabak detoksu uygulayabilirler.

KABAK DETOKSU KANSERİ ÖNLER

Kabak içerisinde bulunan antioksidanlar ve beta karoteni sayesinde vücuttaki serbest radikallere karşı savaşmaktadır. Aynı zamanda kabak detoksu içeceğinde yer alan yeşil kabak yüksek miktarda C vitamini içermesi sayesinde ağız ve akciğer kanserini de önlemektedir.

KABAK DETOKSU KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Kabak içerisinde bol miktarda kalsiyum, K vitamini ve magnezyum bulundurur. Kabağın içerisinde yer alan bu vitamin ve mineraller, hem eklem sorunlarının çözülmesine yardımcı olur hem de kemik gelişimi açısından oldukça önemlidir.

KABAK DETOKSU KOLON SAĞLIĞINI KORUR

Lifleri bol miktarda içeren kabak, kolon sağlığını korur. Vücutta toksinlerin atılmasına yardımcı olarak kabızlığın önlenmesini sağlar.

DETOKS SUYU TARİFLERİ | DETOKS İLE TOKSİNLERDEN ARINMA YOLLARI

Bugünlerde revaçta olan detoks diyetleri ve detoks ile toksin temizleme kürlerini aşağıda beğeninize sunuyoruz, aralarından seçim yapabileceğiniz birçok programlar var.

3 GÜNLÜK KABAK DETOKSU NASIL YAPILIR?

3 günlük Kabak detoksunu yaparken tüketilmesi ve tüketilmemesi gereken yiyeceklere dikkat etmeniz gerekmektedir. Kabak detoksu sırasında ne tüketilmeli, ne tüketilmemeli sorusunun cevaplarını açıklıyoruz.

Kabak detoksunda vücudunuzun sağlıklı kalması için ihtiyaç duyduğu vitaminleri, mineralleri ve diğer besin maddelerini almış olursunuz. Doğru besinleri aldığınızdan emin olmak için farklı bir ürün kombinasyonundan mutlaka emin olmanız gerektiğini unutmayın ve detoksunuza dahil edebileceğiniz diğer yiyecekleri dikkatli seçin. 3 günlük kabak detoksu sırasında ne yiyeceğinizi bilmiyorsanız aşağıda vermiş olduğumuz bilgilere göz atabilirsiniz.

Fasulye, siyah fasulye, elma, soya fasulyesi, yaban mersini ve enginar gibi yiyecekler tüketin. Çünkü bu yiyecekler günlük lif ihtiyacınızı karşılayacaktır.

Havuç, muz, lima fasulyesi, pişmiş yeşillik ve tatlı patateslerden potasyum almaya çalışın.

Kivi, çilek, lahana, karnabahar, domates, portakal, Brüksel lahanası, mango ve biber gibi C vitamini bol olan besinler tüketin.

Pişmiş ıspanak, kavun, kuşkonmaz, portakal tüketin. Bu besinler folat minerali açısından zengindir.

KABAK DETOKSU NASIL YAPILIR?

Kabak detoksunun yapımı oldukça basittir. Kabak detoksunda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta verilen malzemelerin ölçüleridir. Malzeme listesindeki ölçülere dikkat ederek kabak detoksunu sağlıklı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Tüm malzemeleri bir karıştırıcıda birleştirin ve sıvılaşana kadar karıştırın. Gerekirse baharat katın. Hazır olduğunda servis edebilirsiniz.

KABAK DETOKSU 3-5 KİLO GARANTİLİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 orta boy kabak

2 yemek kaşığı yağsız yoğurt

2 yemek kaşığı kıyılmış dereotu

2 adet ceviz içi

Baharat

KABAK DETOKSU 3-5 KİLO GARANTİLİ TARİFİ YAPILIŞI

Kabakları yıkayıp kabuklarıyla rendeleyin. Yağsız tavada 5 dk soteleyin. Dilediğiniz baharatları ekleyin, soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra yoğurdu ve dereotunu ve cevizi ekleyin. 3 gün bu şekilde besleniyoruz. Bir hafta ara verip tekrarlayabilirsiniz ama dinlendiğiniz hafta yeme içmeye dikkat edin, hamur işi ve tatlılardan uzak durun

3 GÜNDE 3-5 KG ZAYIFLATAN DETOKS

Sabah; 2 haşlanmış yumurta, 1 dilim beyaz peynir, maydanoz Öğlen; kabak detoksu İkindi; 2 orta boy meyve Akşam; kabak detoksu Şekersiz çay ve kahve sınırsız

3 günlük kabak detoksu ile hem kilolarınızdan arınabilirsiniz, hem de yaza sağlıklı bir şekilde hazırlanabilirsiniz. Bağırsak kanalındaki parazitik enfeksiyonlar vücudun besinleri emebilme yeteneğini bozar. Tenyalar gibi parazitler, besinleri çalarak vücuda zarar verir ve sağlıklı sindirimi sürdürme kabiliyetimizi büyük ölçüde azaltır. Kabak detoksu da bu durumun gerçekleşmesine engel olarak bağırsakların daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

Kabak detoksu bahar mevsiminde yetişen kabaklar ile yapılabilen, oldukça sağlıklı bir detoks tarifidir. Ancak kabak detoksunun nasıl yapılabileceğini bilmiyorsanız ve kabak detoksu nasıl yapılır diye soruyorsanız işte kabak detoksu tarifimiz.

KABAK DETOKSU MALZEMELERİ

MALZEMELER: