Justin Bieber ve Hailey Baldwin rötarla evleniyor!

Geçtiğimiz günlerde Hailey Baldwin'in düzenlediği ve Kendall Jenner gibi bir çok ünlü ismin katıldığı bekarlığa veda partisi bu seferki düğün iddialarının gerçek olduğunu gösteriyor.

Bunu göre Justin ve Hailey Güney Carolina sahil şeridinde lüks bir mekanda tören düzenleyecek.

Ünlü çift Montage Palmetto Bluff isimli lüks mekanda tekrar "Evet " diyecek.

Dünyanın takip edeceği düğün 30 Eylül Pazartesi (bugün) gerçekleşecek.

Justin Bieber'ın Instagram hesabından bir dizi ilginç smokin hakkında takipçilerinden yardım istemesi , ünlü çiftin düğün için uzun süredir aradıkları ideal mekanı bulduklarını doğrular nitelikte.

Justin Bieber ile Hailey Baldwin'in düğünü için daha önce de benzer nitelikte iddialar ortaya atılmıştı. Ancak bekarlığa veda partisi ve smokin arayışları bu seferki detayların doğru olduğunu gösteriyor.