Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6504
  • 6,1874
  • 272.967
  • 105423
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Justin Bieber ve Hailey Baldwin rötarla evleniyor!

Justin Bieber ve Hailey Baldwin rötarla evleniyor!

Justin Bieber ve Hailey Baldwin rötarla evleniyor!

Geçtiğimiz yıl gizlice evlenen ünlü şarkıcı Justin Bieber ve Hailey Baldwin'in yaşanan aksilikler nedeniyle sürekli ertelenen düğünü bugün gerçekleşecek. Düğüne çok sayıda ünlü ismin katılacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Hailey Baldwin'in düzenlediği ve Kendall Jenner gibi bir çok ünlü ismin katıldığı bekarlığa veda partisi bu seferki düğün iddialarının gerçek olduğunu gösteriyor. 

Bunu göre Justin ve Hailey Güney Carolina sahil şeridinde lüks bir mekanda tören düzenleyecek.

Ünlü çift Montage Palmetto Bluff isimli lüks mekanda tekrar "Evet " diyecek.

Dünyanın takip edeceği düğün 30 Eylül Pazartesi (bugün) gerçekleşecek.

Justin Bieber'ın Instagram hesabından bir dizi ilginç smokin hakkında takipçilerinden yardım istemesi , ünlü çiftin düğün için uzun süredir aradıkları ideal mekanı bulduklarını doğrular nitelikte. 

Justin Bieber ile Hailey Baldwin'in düğünü için daha önce de benzer nitelikte iddialar ortaya atılmıştı. Ancak bekarlığa veda partisi ve smokin arayışları bu seferki detayların doğru olduğunu gösteriyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Defne Samyeli'den evlilik açıklaması
Konser öncesi alkışlık hareket
Chloe Loughnan'dan ayrılık sonrası dikkat çeken açıklama! Serdar Ortaç...
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen eleştirilere inat düşman çatlattı!
Hazal Kaya ne zaman doğum yapacak?
<p>Zeytinburnu´nda bu sabah yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Zeytinburnu’

Zeytinburnu’ndaki Cinayet Anı Kamerada

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Milli lazer silahı ARMOL TSK envanterine katıldı

İzmir'de kovalamaca sonucu durdurulan araçtan 1 ton uyuşturucu çıktı