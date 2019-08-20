Sahte jojoba yağını anlamanın püf noktası!

Jojoba yağı; sadece kadınlar değil, erkekler için de çeşitli kullanım alanları olan, sakal güçlendirme konusunda etkili bir kaynaktır. Kıl köklerini güçlendirdiği için tercih edilen jojoba yağı, yağlı bir etki bırakmadığı için günlük olarak kullanılması oldukça pratik bir yağdır. Cildi nemlendirme etkisi oldukça güçlü olan jojoba yağı, hamilelik döneminde düzenli kullanıldığında karın ve bacak bölgesinde çatlak oluşumu riskini ciddi anlamda azaltır. “Jojoba yağı nedir ve nasıl kullanılır?” sorusunun yanıtı haberimizde…

İŞTE JOJOBA YAĞI VE KULLANIMI

Son yıllarda saç ve cilt bakımı için bitkisel yağların kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Kozmetik dünyasındaki birçok markanın da bu yağları içeren ürünleri piyasaya sürmesiyle, doğal bakım ürünlerine olan ilgi de haliyle artmıştır. Bu yağlardan en popüler olanlarından biri ise jojoba yağı olmuştur. Özellikle saç ve cilt bakımı konusunda etkili olan jojoba yağı faydaları saymakla bitmeyen özel bir yağdır.

Bu yazıda jojoba yağının faydalarını öğrenebilir; yağı nasıl uygulayabileceğiniz konusunda ipuçları bulabilirsiniz.

JOJOBA YAĞI NEDİR?

Jojoba yağı, Simmondsiaceae familyasındaki bitkiden elde edilen bir yağ türüdür. Jojoba yağının ana vatanı Güney Arizona, Güney California ve Meksika’dır. Bu bölgelerdeki yerlilerin; çeşitli hastalıkları, yaraları ve çürükleri tedavi etmek için jojoba yağı kullandıkları bilinmektedir.

Jojoba yağı, aroması fındığa benzeyen bir yağdır. Altın sarısı bir renge sahip olması, bu yağı dikkat çekici kılmaktadır. Jojoba yağının emilimi oldukça kolay ve raf ömrü de benzer yağlara oranla daha uzun olduğu için doğal yağlar arasında ön plana çıkmaktadır.

Jojoba yağı, tek başına kullanılabildiği gibi diğer doğal yağlarla karıştırılarak da uygulanabilir. Cildi besleyen jojoba yağı, kozmetik markalarının yaşlanma karşıtı ürünlerinde ön plana çıkardığı başlıca içeriklerden biridir.

Jojoba Yağı Faydaları Nelerdir?

Cildin doğal yağı olan sebuma yapı olarak oldukça benzeyen jojoba yağı, cilt için oldukça faydalı bileşenler içerir. Bu özelliğinden dolayı, özellikle yağlı ciltlerin dengesini sağlar.

Jojoba yağı, çinko, bakır, B ve E vitaminleri içerir. Bu özelliğiyle, cildini bitkisel yollarla beslemek isteyenler için doğal bir nemlendirici görevi görür.

Jojoba yağı, düzenli kullanıldığında yüzdeki ince çizgileri azaltır.

Antialerjen özellik taşıyan jojoba yağı ciltteki leke ve aknelerin giderilmesinde de faydalı olur.

Kıl köklerini besleyici özellikteki jojoba yağı, saç, sakal ve kirpik gürleştirmede yardımcıdır.

JOJOBA YAĞI NASIL KULLANILIR?

Doğal bir serum olarak nitelendirilebilecek jojoba yağını günlük cilt bakım rutininize eklemek, cilt bakımınızın daha etkili olmasını sağlar. Kolay emilen jojoba yağını, yüz ve boyun bölgenizde nemlendirici olarak gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Jojoba yağı, gözenekleri tıkamadığı için kullanımı neredeyse her cilt tipi için tavsiye edilir.

Kırışıklık mücadelesinde doğal yolları tercih edenlerin favori yağlarından biri olan jojoba yağı, makyaj temizleme yağı olarak da kullanılabilir.

Jojoba yağı göz çevresine sürülür mü sorusunun cevabı kullanan kişinin cilt hassasiyetine göre değişse de, çoğunlukla nemlendirme etkisinden dolayı göz çevresine de jojoba yağı uygulanabilir.

Jojoba yağı kirpik güçlendirici etkisiyle de bilinir. Her gece yatmadan önce pamuklu çubuk veya temiz bir maskara fırçasıyla kirpiklerinize uygulayabileceğiniz jojoba yağı, kirpiklerinizi kuvvetlendirir ve dökülmelerini önler.

Cildi nemlendirme etkisi oldukça güçlü olan jojoba yağı, hamilelik döneminde düzenli kullanıldığında karın ve bacak bölgesinde çatlak oluşumu riskini ciddi anlamda azaltır. Çatlak oluşumunun görülebileceği bölgeye masaj yaparak süreceğiniz jojoba yağının hamilelik üzerinde herhangi bir yan etkisi görülmese de kullanmadan önce doktorunuza danışmanız tavsiye edilir.

Vücutta en çok nemlendirmeye ihtiyaç duyan bölgelerden biri olan topukların nemlendirilmesinde jojoba yağı kullanılabilir. Çatlamış topuklarınıza bol miktarda jojoba yağı uyguladıktan sonra, çorap giyerek birkaç saat beklemek, oldukça faydalı bir ayak bakım yöntemidir.

Yüzdeki hassas bölgelerden biri olan dudaklar için de jojoba yağı, dudak nemlendiricisine eş değer bir etki yaratır. Jojoba yağını direkt olarak dudağınıza sürebilir ya da şekerle karıştırarak evde kendi doğal dudak peelinginizi yapabilirsiniz.

Jojoba yağı, sivilce oluşumunu engelleyebileceği gibi, önceden oluşmuş sivilce izlerinin evde tedavisinde de işe yarar.

Hafif güneş yanıklarına ilk müdahaleyi de jojoba yağıyla yapabilirsiniz. Jojoba yağı, içeriğindeki E vitamini ve antioksidanlar sayesinde cildin yenilenme sürecini hızlandırır.

Jojoba yağı tırnak besleyici olarak da birçok kozmetik ürününün muadili olarak gösterilebilir. Tırnaklar için oldukça faydalı olduğu bilinen E vitamini de barındıran jojoba yağını, temiz ve nemli tırnaklarınıza sürüp gece boyunca bekletmek, tırnaklarınızı güçlendirecektir.

Jojoba yağı saç bakımı rutinine eklendiğinde, kuru saç derisiyle savaşarak kepek oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Ayrıca, saça parlaklık katarak daha hızlı uzamalarını sağlar ve saçın güçlenmesine destek verir. Kelleşme sorunu yaşayanlar tarafından tercih edilmesi ve olumlu sonuçlar gözlenmesi, “jojoba yağı saç çıkarır mı” sorusunun da yanıtı olmaktadır.

Sadece kadınlar değil; erkekler için de çeşitli kullanım alanları olan jojoba yağı sakal güçlendirme konusunda etkili bir içeriktir. Kıl köklerini güçlendirdiği için tercih edilen jojoba yağı, yağlı bir etki bırakmadığı için günlük olarak kullanılması oldukça pratik bir yağdır.

Jojoba yağı, tıraş öncesi ve sonrası da kullanılabilir. Tıraş öncesinde kullanıldığında cildi yumuşatarak, işlemi daha konforlu hâle getiren jojoba yağı, tıraş sonrasında uygulandığında tahrişlerin giderilmesine yardımcı olur.

Jojoba Yağı Saç Bakımında Nasıl Kullanılır?

Saç bakım rutininize jojoba yağını ekleyerek çok daha parlak saçlara kavuşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken, kuru saçınıza bir miktar jojoba yağı sürmek ve masaj yaparak saç diplerine iyice yedirmek ardından da saçınızı yıkamaktır.

Saç bakım rutinine fazla vakit ayıramayanların en çok sorduğu sorulardan biri “Jojoba yağı şampuana katılır mı?” olmaktadır. Eğer kısıtlı vaktiniz varsa ve pratik bir çözüm arıyorsanız, kullandığınız şampuanın içine 2 tatlı kaşığı jojoba yağı ekleyerek, bu etkili yağdan faydalanabilirsiniz. Bir diğer yöntem de banyodan sonra nemli saçlarınıza jojoba yağını uygulamak ve emilmesini beklemektir. Jojoba yağı, saçtaki elektriklenmeyi azaltarak saçlarınızın bakımlı görünmesini sağlar.

Saçınız çok kuruysa, saç kreminize 1 çay kaşığı jojoba yağı eklemek ve yağı saçınızda bir süre beklettikten sonra yıkamak da saçınız için faydalı bir kürdür. Ayrıca, uygulandığı bölgede bir kalkan görevi gören jojoba yağı, boyalı saçların renginin korunmasında yardımcıdır.

Jojoba Yağı Cilt Lekeleri İçin Nasıl Uygulanır?

Jojoba yağı cilt lekeleri üzerinde de oldukça etkilidir. Yapılan birçok araştırma, cilt lekeleri tedavisinde jojoba yağını kullananların daha hızlı sonuç aldığını göstermiştir. Jojoba yağının cildin derinliklerine inmesi için zaman gerektiğinden, uygulamak için en uygun zaman, geceleridir. Temiz cilde, masaj yaparak sürebileceğiniz birkaç damla jojoba yağı, yaklaşık 3 haftalık sürenin sonunda cilt lekeleriniz üzerinde gözle görülür etki yapacaktır. Bu yağın ciltte kullanımı ile ilgili olarak en çok endişe edilen konulardan biri, “Jojoba yağı tüylenme yapar mı” olsa da araştırmalara göre jojoba yağının böyle bir etkisi gözlenmemiştir. Jojoba yağı, egzama tedavisinde de kullanılabilen doğal bir yağdır.

Jojoba Yağı Sivilce İçin Nasıl Kullanılır?

Jojoba yağı, birçok yağın aksine komedojenik olmadığı için sivilce tedavisinde kullanılabilir. Jojoba yağının içindeki iyot, bakterilerle savaşır ve bu da sivilcelerin çıkmasını engeller. Sivilceye meyilli ciltler, günlük cilt bakım rutinlerine jojoba yağını ekleyerek sivilce oluşumunu en aza indirgeyebilirler. Islattığınız ve fazla suyunu sıktığınız bir pamuk parçasına birkaç damla jojoba yağı dökerek sabah akşam yüzünüzü silmek, sivilcelerinizi azaltacaktır.

Jojoba Yağı Nerede Satılır? Fiyatı Ne Kadar?

Jojoba yağını aktarlardan veya kozmetik mağazalarından satın alabilirsiniz. Jojoba yağı satın alırken, katkı maddesi içermemesine ve organik olmasına dikkat edilmelidir. Eğer kullandığınız jojoba yağı, çok geç emiliyorsa veya hiç emilmiyorsa doğal olmadığını anlayabilirsiniz.

Jojoba yağı fiyatları, 10 liradan başlayıp, miktar ve kalitesine göre 60 liraya kadar çıkabilmektedir.