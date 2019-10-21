Jennifer Boyner: Survivor'a katılmak isterim

Bir dönemin fenomen dizilerinden Sihirli Annem'in sevilen karakterlerinden Toprak (Jennifer Boyner) Survivor yarışması ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Survivor'a katılmak istediğini söyleyen Jennifer Boyner yarışmayı sürekli izlediğini ve sevdiğini belirtti. "Sonlara doğru olmasa da başlarda grupta birinci olma isteği insanı çok cezbediyor. Orada olmak isterdim" dedi.

Jennifer Boyner'in açıklamalarından satır başları;



Saygı görmek mi, korkulan bir insan olmak mı?

Saygı görmek.

Müzede yaşamak mı, hayvanat bahçesinin içinde yaşamak mı?

Hayvanat bahçesinde.

Su altında nefes alabilmek mi, duvarların arkasını görebilmek mi?

Su altında nefes alabilmek…

Köpek gibi iyi koku alabilmek mi, kartal gibi iyi görebilmek mi?

Kartal gibi iyi görebilmek.

Ateş mi, Su mu, Toprak mı?

Toprak

Bir gün kaçırılsan kimden şüphelenirdin?

Kimseden şüphelenmezdim. Şu an etrafımda hiç o kadar kötü bir insan yok.

400 yıl öncesinde mi yaşamak isterdin, 400 yıl sonrasında mı?

400 yıl öncesinde. Çünkü bana daha her şey güzel geliyor. Okuduğum bildiğim kadarıyla o giyisiler olsun. O bilinç diyeyim mesela saygı. Her şey daha değerliymiş günümüzden.