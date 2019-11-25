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  3. Japonlardan dev buluş! Birkaç saatte tespit edilebilecek

Japonlardan dev buluş! Birkaç saatte tespit edilebilecek

Japonlardan dev buluş! Birkaç saatte tespit edilebilecek

Japon teknoloji devi kanseri birkaç saatte tespit eden kan testi geliştirdiğini açıkladı. Buna göre birkaç saatte birçok kanser türü %99 oranında tespit edilebilecek.

Japonya merkezli teknoloji devi Toshiba, kanser hastalığının teşhisinde çığır açabilecek bir buluşa imza attı. Tokyo Tıp Üniversitesi ve Japonya Ulusal Kanser Merkezi ile işbirliği yapan Toshiba, birçok kanser türünü yüzde 99 kesinlikle tespit edebilen bir kan testi geliştirdiğini duyurdu. Pankreas, mide ve meme kanseri dahil olmak üzere erken evredeki 13 kanser tipini tespit edebilen testin, kanser hücreleri tarafından salınan mikroRNA moleküllerinin konsantrasyonunu ölçerek sonuç elde ettiği belirtildi. Araştırmacılar, testin hastalığı iki saat içinde teşhis edebilen küçük bir cihaz aracılığı ile gerçekleştirildiğini açıkladı.

Projeyi hayata geçiren araştırma ekibi, buluşun kanser hastalığı tanısında maliyeti azaltabileceğini belirtti. Toshiba'nın ise bu teknolojiyi birkaç yıl içinde ticarileştirmek üzere çalışmalara devam edeceği öğrenildi.

İHA


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