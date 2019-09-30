İyi düşünmek kalp sağlığını koruyor!

Jama Network Open dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmaya göre, iyimserlik kalbi koruyor. Mount Sinai St. Luke's Hastanesi'nden bilim insanları, psikolojik faktörlerle kalp hastalığı arasındaki ilişki üzerinde bir çalışma yaptı. 15 çalışmayı inceleyen uzmanlar, 229 bin 391 veriyi değerlendirdi. Araştırma sonucunda, kişinin gelecek hakkında olumlu düşünme eğiliminin kalp hastalığı riskini yüzde 35 oranında düşürdüğü ve buna bağlı olarak ölüm riskini azalttığı belirlendi.