Kilo verdirdiğine aldanmayın! İsveç diyetinin tehlikeleri

İsveç diyeti, neredeyse herkesin istediğini karşılayan bir diyettir. Hızlı kilo verdiren bu diyet, bazı sorunlara da yol açmaktadır. Verilen kilonun ne kadarının yağdan gittiği belirsiz olurken, yanlış uygulandığı taktirde de sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Uzmanlar tarafından önerilmeyen bu diyet, yine de birçok kişi tarafından uygulanmaktadır.

İSVEÇ DİYETİ NEDİR?

Gerçekte İsveç diyeti adı altında internette dolaşan listelerin aslında zamanla deforme edildiği fark edilmiştir.

İsveç diyeti Türkiye’deki ismi olan fakat 13 gün diyeti olarak bilinen diyetin dünya üzerindeki ismi.

Diyetin ilk 7 günü üst düzeyde abur cubur veya yemek yiyenler için oldukça çarpıcı olacaktır. İsveç diyeti ile kilo verenlerin çoğu bu diyetin ilk 7 gününde açlık hissinin üst düzeyde olduğunu söylemiştir.

Bu diyetin hem 2001, 2005 hem de 2018 versiyonları internet üzerinde oldukça fazla konuşulmuştur.

Her halükarda uzmanlar vücudu şoka sokacak bu diyetlerin sağlık açısından çok uygun olmadıklarını belirtiyorlar.

Sağlıklı yeme içmeyi hayatımıza adapte etmemiz gerekiyor. Bunu da şok diyetlerle değil daha sakin diyetlerle yapmamız gerekiyor.

İsveç diyeti yapanlar için de diyet sonrası kahvesiz fakat haftada birkaç defa et ve sebze tüketmeye devam ederek sağlıklı yaşamaya devam edebilirler.

İSVEÇ DİYETİNİN TEHLİKELERİ

Aşırı kilolu olmanın getirdiği olumsuz sonuçlar nedeniyle pek çok kişi kısa zamanda kolay yoldan zayıflamayı istemekte ve bu nedenle sürekli yeni bir şok diyeti uygulamaktadırlar. Bu şekilde zayıfladığına inanan kişiler sağlığından ve hatta canından olabilmektedir. Her gün yeni bir diyet türü ortaya çıkmakta, bu da kişilerin sağlıklarını tehlikeye atma olasılıklarını arttırmaktadır. İsveç diyeti de bu şok diyetler arasında yer almaktadır. İsveç diyeti zararlı hakkında bunları bilmek faydalı olacaktır.

En fazla 13 gün en az da altı gün yapılması gereken bu diyetle kişinin tam uygulama sonrası 7 kilo ile 20 kilo arasında kilo vermesinin mümkün olduğu söylenmektedir.

İsveç diyeti uygulanırken göze çarpan noktalar arasında üç aydan önce bu diyetin tekrar uygulanamayacağı belirtilmektedir, ayrıca diyet süresince günde en az iki litre su içilmesi ve çay, kahve veya meşrubat içilmemesi gerektiği de belirtilmektedir.

Günde en az 400 gram meyve yenmesini ön gören diyet günde 1000 kalori alınması gerektiğini belirtmektedir.

Uzun süre uygulandığında vücuda zararlı etkilerde bulunmaya başlayan bu diyet kısa sürede zayıflama etkisi gösterse bile bu diyetin vücutta yarattığı deformasyon, yapılmaması için tek başına geçerli bir neden olmaktadır.

İsveç diyetinin kişiye ve vücuda verdiği zararlar arasında safra taşları, böbrek rahatsızlıkları, kardiyovasküler hastalıklar, kansızlık, bazal metabolizma düşüklüğü, dikkat azalması, odaklanamama problemi, halsizlik, saç dökülmesi, sürekli yorgun hissetme, bulantı ve kusma yer almaktadır.

Hızlı şekilde ve spor ya da egzersize gerek kalmadan zayıflamayı hedefleyen kişilerin sağlığını bozacak şekilde uygulanan bu şok diyetlere rağbet etmemesi gerekmektedir.

Dünya üzerinde İsveç diyeti dışında da pek çok diyet uygulanmaktadır. Öyle ki, diyetsiz kilo verme yöntemleri dahi düzenli yapıldığında fayda salaycaktır.

Ayda iki kilo, üç kilo vererek ve bunları egzersiz ve spor yardımıyla daha kalıcı hale getirerek zayıflamak yerine bu şekilde şok diyetlere başvurmak kişinin vücut sağlığını tamamen bozacak bir davranış olarak görülmektedir.