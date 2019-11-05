Ispanak tek seferde tüketilmeli

Ispanağın, zengin vitamin ve mineral içeriği ile bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi başta olmak üzere beyin fonksiyonlarından kemiklerin korunmasına kadar sağlık üzerinde birçok olumlu etkisi olduğunu vurgulayan Bölek, "Ispanak, temizlenmesi, pişirilmesi ve muhafazasına dikkat edilmediği takdirde ölümcül etkilere sahip olabilen bir gıdadır." ifadelerini kullandı.

Bölek, ıspanak içerisine karışan ve tıbbi amaçlarla kullanılan otların kontrolsüz tüketiminin çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini belirterek, "Bu nedenle ıspanak toplanırken çok dikkatli olunmalı ve mutlaka yabancı otlardan temizlenmelidir. Satın alınırken de ıspanak içerisinde yapraklarının rengi ya da şekli farklı olan otların olup olmadığı gözle dikkatli bir şekilde muayene edilmelidir." diye konuştu.

"ISPANAK TEK SEFERDE TÜKETİLMELİ"

Ispanağın nitrat içeriği çok yüksek olan kök bitkiler grubunda olduğunu hatırlatan Bölek, şunları kaydetti:

"Bu tür bitkiler pişirildikten sonra soğuyup tekrar ısıtıldıklarında içerikleri nitrat nitrite dönüşmektedir. Bebeklerin 5 miligram nitrit alması bile onlarda ciddi zehirlenmelere yol açabilmektedir. Bu nedenle ıspanağın mutlaka tek seferde tüketilecek porsiyonlar halinde hazırlanması gerekmektedir. Kalan porsiyonlar için ise salataya ilave etmek gibi tekrar ısıtılmaya gerek duyulmayan tüketim yöntemleri tercih edilmelidir."

Bölek, ıspanakların sulama suyuna kanalizasyon karışması durumunda mikrobiyal yükün artması ve gıda kaynaklı aktif enfeksiyona yol açan mikroorganizmaları barındırmasının söz konusu olabileceğini söyledi.

Ispanakların tüketilmeden önce mutlaka bol su ile yıkanması gerektiğini vurgulayan Bölek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ispanak gibi kabuğunu soyarak tüketmenin mümkün olmadığı yapraklı gıdaların zirai ilaç kalıntısından arındırılmasında sirkeli suda bekletmek genellikle başvurulan bir yöntemdir. Ancak sirkeli su bazı zirai ilaçların daha da etkili hale gelmesine sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle gıdaların yıkanmasında sirkeli su yerine karbonatlı su ile yıkama yöntemi tercih edilmelidir. Karbonatlı su içerisinde bekletilen gıdalar daha sonra bol su ile yıkanmalıdır."

AA

