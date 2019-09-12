Yatırımcıların en sık kullandığı terim: İşlem hacmi

İşlem hacmi, işleme konu menkul kıymetlerin işlem gördüğü fiyatların çarpımlarının toplamıdır. Her bir hisse senedinin hacmi toplanarak piyasanın hacmi hesaplanmış olmaktadır. Fiyatlar yükseldikle işlem hacminin bir noktaya kadar artması, yatay piyasada ise fiyatlar düştükçe işlem hacminin düşmesi normaldir. Onun içindir ki işlem hacim ‘’Trendlerin teyidi ‘’ için önemlidir. trend kavramı ise fiyat grafiklerinde oluşan yükselen ve alçalan fiyatların takibine dayanan analiz şeklidir.

İŞLEM HACMİ NEDİR?

İşlem hacmi bir hisse, endeks, kontrat ya da borsada günlük olarak gerçekleşen alım satımların toplam değeridir.

İşlem hacmi işleme konu olan menkul kıymetin işlem adeti ile işlem gördüğü (alış ve satışlar) fiyatların çarpılması ile hesaplanır. Söz konusu menkul kıymet bir hisse ise bu işlem fiyatı x işlem adeti, eğer bir endeks ya da borsa ise, endeks ve borsadaki hisselerin işlem hacimlerinin toplamı şeklinde hesaplanır.

Bir pay senedinde işlem hacminin artıyor olması o hissede daha çok alım-satım yapıldığı ve hissenin daha fazla el değiştirdiği anlamına gelmektedir. İşlem hacmi aynı zamanda o hissenin likiditesi hakkında da bilgi vermektedir. Likiditesi olan pay senetlerine rağbet fazladır. Bu tip hisse senetlerinin sürekli alıcısı/satıcısı vardır, alış ve satış fiyatları arasındaki fark (spread) daha düşük seviyelerdedir.