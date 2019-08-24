İnstagram'da arananlar, arama geçmişinden nasıl silinir?

Teknolojik adımlar ile akıllı telefonlar ve Instagram hayatımızın merkezi olmuştur. Sosyal medya siteleri arasında en çok kullanılan ınstagram oldukça popülerdir. Böyle bir ortamda herkes “Instagramda arananlar, arama geçmişi nasıl silinir?” sorusunu merak etmektedir. Arama geçmişinde istemediği birini aratanların isimlerini silmek isteyenler bunun nasıl yapılacağını sorguluyor.

İNSTAGRAM ARAMA GEÇMİŞİ SİLME

Instagram arama geçmişi silmek basit gibi bir işlem olsa da sonrasında yapacağınız aramalarda geçmiş ile karşılaşmanız mümkün. Böyle durumlarda ise yapacağınız birkaç işlemle Instagram arama geçmişini silebilirsiniz.

ARAMA GEÇMİŞİ NASIL SİLİNİR?

Hesabınızdaki arama geçmişini silmek için şu adımları uygulayabilirsiniz.

Hesabınız > Ayarlar > Arama geçmişi silme