İnstagram'da arananlar, arama geçmişinden nasıl silinir?

“Instagramda arananlar, arama geçmişinden nasıl silinir?” merak ediliyor. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte sosyal medya hayatımızın tam içine girmiştir. Hal böyle olunca en çok kullanılan sosyal medyalardan birisi Instagram olmuştur. Arama geçmişinde arama yaptığı kişinin ismini görmek istemeyenler arama geçmişinden aranılanların nasıl silindiğini merak ediyor. Haberimizin devamında detayları bulabilirsiniz.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:20
24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:20
İnstagram'da arananlar, arama geçmişinden nasıl silinir"

Teknolojik adımlar ile akıllı telefonlar ve Instagram hayatımızın merkezi olmuştur. Sosyal medya siteleri arasında en çok kullanılan ınstagram oldukça popülerdir. Böyle bir ortamda herkes “Instagramda arananlar, arama geçmişi nasıl silinir?” sorusunu merak etmektedir. Arama geçmişinde istemediği birini aratanların isimlerini silmek isteyenler bunun nasıl yapılacağını sorguluyor. 

İNSTAGRAM ARAMA GEÇMİŞİ SİLME

Instagram arama geçmişi silmek basit gibi bir işlem olsa da sonrasında yapacağınız aramalarda geçmiş ile karşılaşmanız mümkün. Böyle durumlarda ise yapacağınız birkaç işlemle Instagram arama geçmişini silebilirsiniz.

ARAMA GEÇMİŞİ NASIL SİLİNİR?

Hesabınızdaki arama geçmişini silmek için şu adımları uygulayabilirsiniz.
Hesabınız > Ayarlar > Arama geçmişi silme

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