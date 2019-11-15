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  3. İnanması güç: 20 yıl burnundaki dişle yaşadı

İnanması güç: 20 yıl burnundaki dişle yaşadı

İnanması güç: 20 yıl burnundaki dişle yaşadı

Çin'in Harbin şehrinde yaşayan adamın hikayesini duyanlar inanamıyor. Habere göre, 20 yıl burnunda hiç fark etmediği bir dişle yaşadı. 20 yıldır taşıdığı burnundaki dişi dünya basınında gündem oldu.

30 yaşındaki Zhang Binsheng, üç aydır yaşadığı ciddi burun tıkanıklığı ve solunum problemi şikâyetlerinin artması üzerine doktora gitti. Röntgen çeken doktorlar Zhang’ın burnunda bir diş olduğunu gördü.  Hastanın 1999 yılında 10 yaşındayken bir alışveriş merkezinin 3. katından düştüğü ve iki dişini kaybettiği ortaya çıktı.

Kazanın ardından doktorlar sadece bir dişi bulurken, kayıp olan dişin buruna geçtiği ve vücut yabancı bir madde gibi algılamadığı için orada kök saldığı tespit edildi. 


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