İletişimde beden dili neden önemli?

Koronavirüs sürecinde bazen konuşurken maskeyle anlaşılmadığınızı hissediyor musunuz? Muhtemelen karşınızdaki kişi de bu hislere sahip oluyordur. Çünkü yüzdeki mimikler ve duyguları göremeyince insan anlaşıldığına pek de emin olamıyor. Bu durumda beden duruşu(dili) ve jestler biraz daha önemli hâle geliyor.



ALEM Dergisi'ne değerlendirmelerde bulunan Uzman Klinik Psikolog Cansu Güney, iletişimde olduğumuz kişiyi karşısına alan ve dik bir beden duruşuna sahip olan kişinin iletmek istediği mesaja güven verecek bir özellik kattığını söyledi. Maskeden dolayı beden dilinin önemli olduğunu belirten Güney, beden dilinde iletişimin faydalarını şöyle sıraladı:

Başı ve bedeni dik tutarak konuşmak ve dinlemek, karşımızdakine güven verdiği gibi, iletişimi de daha keyifli hale getirir.

Uygun ölçüde ve aralıklarla yapılan jestler iletişimi güçlendirir.

Bu konuda dikkat edilmesi gereken, jestleri konuşmadaki eksik kelimeleri tamamlayacak bir araç olarak değil, anlattığımızı güçlendirmek amacıyla kullanmaktır.

Jestlerin sık kullanımı, sert ve keskin olması, karşı tarafı tehdit altında hissettirebilir, rahatsızlık verebilir.

Rahat, sakin, yerinde kullanılan yumuşak jestler, kişinin kendisine ve konuştuğu konuya olan güvenini göstermekle birlikte, karşı tarafa olumlu bir imaj yaratmakta yardımcı olur.