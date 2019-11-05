Düzenli beslenemeyenler için mucize öneri: Hipoglisemi diyeti

Düzenli beslenmiyorsanız,akşamüzeri bitkinleşiyor ve tatlı yemiyorsanız, çok sık acıkıyorsanız, açken agresif oluyorsanız bu belirtiler, kan şekerinizin normal seviyenin altına düştüğünün göstergesi olabilir. Hipoglisemi, kandaki şeker seviyesinin düşmesidir. Yiyecekler yoluyla aldığımız tüm karbonhidratlar(şeker, pirinç, makarna, ekmek) bağırsaklarımızdan geçtikten sonra kanda glikoz olarak dolaşır.Kandaki glikoz değeri, normalde 70-110 mg/dl arasında olması gerekir iken, glikoz düzeyinin 50 mg/dl veya altına düşmesi durumu hipoglisemi yani düşük kan şekeri seviyesi olarak tanımlanmaktadır. Bu durum genel olarak tansiyon düşmesi ile de karıştırılabilir.Kişinin hipoglisemi olup olmadığının anlaşılması için şeker yüklemesi sonrası tanısının konulması gerekmektedir. Hipoglisemi teşhisi konan bir kişinin diyabet yani şeker hastalığı oluşma riski yüksek düzeydedir.

HİPOGLİSEMİ TEDAVİSİ

Hipogliseminin tedavisinin 3 farklı yöntemi vardır. Diyet tedavisi, egzersiz ve ilaç tedavisi olmak üzere 3 maddeyi kapsamaktadır. Diyet tedavisi için diyet eğitimi ve kişiye özel beslenme programı yapılması oldukça önemlidir. Doğru şekilde yapılan bir beslenme ile bu rahatsızlığın belirtileri büyük ölçüde kaybolabilir.

HİPOGLİSEMİ DİYETİ NASIL YAPILIR?

Fazla kilolardan kurtulmak için veya fit kalabilmek için çeşitli diyetler yapabilirsiniz.Fakat yapacağınız diyet, sağlığınız açısından size zarar vermeyecek nitelikte olmalıdır. Yapacağınız diyete karar verirken kilonuzu, yaşam şeklinizi ve var olan hastalıklarınızı göz ardı etmemelisiniz. Diyabet yani şeker hastalığınız varise herhangi bir diyeti uygularken sorunlar yaşayabilirsiniz. Hipoglisemi diyetinde dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu diyette 2-3 saat aralıklarla yemek yenmeli ve kesinlikle aç kalınmamalıdır. Ara öğünler bu diyetin en önemli yanıdır. Ara öğünlerini aksatmayarak kan şekerinizin düşmesini engellemeniz gerekmektedir.Tabi bu ara öğünlerde sağlığınız açısından gerekli olan besinleri tüketmelisiniz. Örneğin, şerbetli tatlılar tüketilmemeli, bunun yerine daha hafif, sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Hipoglisemi diyeti karbonhidrat ve proteini aynı anda tüketmek üzerine kuruludur. Meyve tüketirken bile protein içeren besinleri aynı anda tüketmeniz gerekir. Örnek verecek olursak elma yemek kan şekerinizin hızlı bir şekilde düşmesine neden olmaktadır.Ancak elmayı süt ile beraber tüketirseniz herhangi bir sorun yaşamazsınız.