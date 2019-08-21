Evrensel bir müzik: Hip-Hop

1970'lerde Amerika'da gettolardan çıkan ve siyahilerin oluşturmuş olduğu bir kültür olan Hip-hop, sadece bir alan ile kısıtlı kalmamış, tarzını dans, moda gibi birçok alana yansıtmış ve benimsetmiştir. Zamanla benimsenen bu kültürle ilgili "Hip-Hop nedir?" sorusunun yanıtı haberimizde…

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:32
21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:32
Evrensel bir müzik: Hip-Hop

Hip-Hop, 70'li yıllarda ABD- New York'un Bronx ve Brooklyne semtlerinde doğmuş, Amerikalı gençler için yaşam biçimi haline gelmiş alt kültür ve popüler kültürdür. Gelir, eğitim ve kültür seviyelerinin oldukça düşük olan semtlerden doğan Hip-Hop kültürü sisteme karşı verilmiş bir tepki olarak da görülmektedir.

HİP-HOP TARİHİ

West Coast Hip Hop: Amerika Birleşik Devletleri'nin batı bölgesinde doğmuş, hip hop müziğin bir alt türüdür. 1980'li yılların başlarında Kaliforniya'da temelleri atılmıştır. Gangsta rap ve G-funk ağırlıklıdır. Hayat kadınları, para, silah, uyuşturucu kullanımı gibi konulardan bahseder ve yaşam standartlarının zorluklarını anlatır. En önemlisi her rapte olduğu gibi yaşanmışlık ön plandadır. N.W.A, 1990'larda West Coast Hip Hop'ın önde gelen grubudur.

East Coast Hip Hop: 1970 yıllarında ABD'nin New York City bölgesi ve çevresinde doğmuş, hip hop müziğin bir alt türüdür. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu bölgesini kapsayan alana farklı bölgelerden gelen rap sanatçılarının zaman içinde oluşturdukları tarzdır. Basit kafiye düzeni old school" tarzın dışında "East Cost" daha çok lirik becerisi üzerine kurulmuş bir tarzdır. Çok heceli tekerlemeler, karmaşık cinas, sürekli ve serbest akışlı teslimat aynı zamanda karmaşık metaforlar ile karakterize edilmiştir. East Coast Hip Hop'ta sanatçıda düzgün bir ses yeteneği olmasa da agresif bir vurgu eğilimi gerekmektedir. Public Enemy ve EPMD gibi gruplarda bu anlatılanlara örnek niteliğindedir. Ayrıca Eric B. & Rakim, Boogie Down Productions, Big Daddy Kane, Slick Rick gibi gruplar ve sanatçılarında lirik yeteneği oldukça kuvvetlidir.

RAP

1970'lerin başında New York'un siyah gettolarında doğan Hip hop kültürünün müziğidir. Rap "Rhytm And Poem" ("Ritim ve Şiir" ya da "Ritmik Şiir") veya "Rhytmic African Poetry" (Ritmik Afrika Şiiri) sözcüklerinin kısaltması olarak bilinse de aslında Rap, İngilizce'de "ağır eleştiri" demektir ve "and" kelimesi kısaltmalarda asla "a" harfiyle sembolize edilmez (&,n,N) [Rock n Roll, R&B, P&G]. Rap, müziğin tempo ve ritmine uyarlanıp beat eşliğinde söylendiği sokak tarzı ve sert sözlerin ağır bastığı hip hop kültürünün içindeki başlıca dört elementten biridir.

MC / Rapper: Açılımı "Master of Ceremony (seremoni ustası)" dir. Rap müzikte şarkı sözünü yazan, şarkıyı söyleyen, rap stilini belirleyen, bass ve ritim ayarını müziğe uyduran kişilere MC denir. MC, bölümlere ve yaptığı işlere göre gruplara ayrılır. MC: Solisttir, şarkıyı söyler ve rap stili düzenlemekle hükümlüdür.

Diss: Rap müzikte rapçilerin birbirlerini yermek için yazıp söyledikleri parçalar.

Acapella: Rap müzikte doğaçlama ve canlı performanslara denir.

Cypher: Birkaç MC'nin canlı olarak bir araya gelip her birinin kendi parçasını okuyarak birleştirmesi.

BREAKDANCE

"Sokak dansı" olarak da bilinen hip hop kültürüne ait dans türü. Kız break dansçılara b-girl, erkeklere b-boy denir.

GRAFİTTİ

Sprey boyalarla duvarlara, trenlere ve özellikle sokaklarda çizilen resim ve yazılardır. Türkiye'de İstanbul/Kadıköy'de sık olarak görülen bu tarz son zamanlarda İzmir'in Karşıyaka ve Ankara'nın Yenimahalle ilçelerinde yer almaktadır.

Writer: Türkçe "yazan" demektir. Hip hop kültürünün dalı olan Graffiti'de ise, Graffiti yazan-çizenler için kullanılan terimdir. Graffiti sokak sanatı olduğu için writerlar da sokak sanatçılarıdır.

DJ

Açılımı Disk Jokey’dir. Müzik akışını kontrol eden, parça seçiminde ve parçalar arası geçişlerde uyum sağlamakla görevli kişi.

Beat: Rap şarkısının temelidir. Beat, Rap şarkının arka planıdır ama aynı zamanda MC'yi nasıl Rap yapılacağı konusunda (hız, ses, teknik) yönlendirmektedir. Beat, şarkının karakteri ve hissidir. Müziğin altyapısı olarak da değerlendirilir.

BeatBox: Beat'in insan sesiyle manuel olarak seslendirilmesi sanatıdır.

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