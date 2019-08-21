Cildi kendine getiriyor: Hint yağı!

Hint yağı birçok hastalığa şifa olmaktadır. Hint yağı, ‘ricinus communis‘ olarak bilinen hint bitkisinin tohumlarından elde edilir. Hint yağı, yurtdışında da sıkça kullanılmaktadır. Afrika başta olmak üzere Hindistan bölgesinde yaygın olarak kullanılır. Hint yağının, dünya çapında kullanımı giderek artmaktadır.

HİNT YAĞI NEDİR?

Ricinus Communis adındaki bitkinin tohumlarından elde edilen hint yağı, içeriğindeki E vitamini, protein ve mineral ile sağlık açısından oldukça yararlıdır. Yüzyıllardan beri bilinen ve kullanılan bir yağ olan hint yağı cilt sağlığı, çeşitli iltihap ve bakterilerin tedavisinde de kullanılmaktadır. Vcut sağlığına olan yararıyla bilinen hint yağı, çeşitli kozmetik ürünlerde, merhemlerde, mantar tedavilerinde ve çeşitli cilt yanıklarında da hint yağının etkilerinden yararlanılmaktadır. Aynı zamanda hint yağı, antioksidan özelliğine sahiptir. Hint yağının bilinen diğer özellikleri ise baş ağrısı, sinüzit, karın ağrısı, mide ağrısı ve eklem ağrısı gibi çeşitli ağrıların tedavisinde kullanılmaktadır. Hint yağı aynı zamanda kabızlığa iyi gelmesi nedeniyle müshil yerine de kullanılmaktadır. Hint yağı, multiple skleroz, parkinson ve beyin felci gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır. Kadınlar için güzelliğin en önemli iki unsuru şüphesiz ki saç ve cilt bakımıdır. Hint yağı birçok kozmetik ürünün içeriğinde bulunmaktadır. Aynı zamanda yüz temizleme özelliği oldukça yüksek olan hint yağı, lavanta yağı ile birlikte kullanılarak cilt temizliğinde de tercih edilmektedir. Faydaları saymakla bitmeyen hint yağının kullanımında oldukça dikkatli olunmalıdır. Hint yağı, direk cilde uygulanabildiği gibi aynı zamanda direk ağız yoluyla da tüketilmektedir. Ancak kullanım dozunun belirlenmesi açısından doktora danışılması önerilmektedir. Aksi halde cilt üzerine yoğun hint yağı uygulanması gözeneklerin tıkanmasına ve dolayısıyla cildin tahriş olmasına neden olabilir.

HİNT YAĞININ FAYDALARI NEDİR?

Hint yağının bağırsakları çalıştırıcı özelliği vardır, yani laksatiftir. Genellikle geçici kabızlık problemlerinde oldukça işe yarar. Herhangi bir şekilde tüketildiğinde ince bağırsakta parçalanır ve risin oleik asit salgılar. Risinoleik bağırsakta emilerek güçlü bir laksatif etki yaratır. Her ne kadar kabızlık konusunda etkileri gözlense de kesinlikle uzun dönemli bir tedavi yöntemi olarak kullanılmamalıdır.

Nemlendiriciler cildin dış tabakasında su kaybını önleyerek nemi muhafaza ederler. Kozmetikte de Hint yağı, suyu hapsetme özelliği nedeniyle birçok ürünün içinde kullanılır. Özellikle parfümlü, boyalı ve cildi tahriş eden ürünler yerine doğal bir çözüm olabilir.

Hint yağı, yaraların iyileşmesini hızlandırır ve bu süreçte yaraların kurumasını önleyen nemli bir ortam yaratır. Doku büyümesini sağlar, böylece yara şle dış etkenler arasından bir bariyer oluşturularak enfeksiyon riski azaltılır.

İçinde bulunan ana yağ asidi risinoleik, iltihap sökücü özelliğe sahiptir. İltihabı azaltırken ağrıyı hafifletir. Romatoid ve sedef gibi iltihaplı hastalıklarda oldukça etkili olabilmektedir.

Akneler; siyah noktalara, iltihaplı sivilcelere ve şişliklere neden olabilir. Özellikle gençlerde ve gençlerde oldukça yaygındır. Birçok insan akne problemleriyle uzun süre boyunca savaşır. Hint yağı, akneleri azaltabilecek çeşitli özelliklere sahiptir. Aknenin çıkış noktası ise iltihaplardır. Hint yapı iltihapları giderebildiği için akneler için de oldukça iyi bir çözümdür.

Candida Albicans genellikle genital bölge, diş eti iltihapları, diş eti enfeksiyonlarında görülen bir mantar türüdür. Hint yağı bu mantar türüyle savaşır ve bu bölgelerin sağlıklı kalmasını sağlar. Araştırmalarla hint yağının diş etlerindeki bu mantarı yok edebildiği kanıtlanmıştır.

Özellikle hasar görmüş ev kuru saçlarda Hint yağı oldukça etkilidir. Düzenli uygulandığında saç tellerini besler, esnekliğini arttırır ve kırılmaların önüne geçer. Kepek, pul pul dökülme sorunlarında da oldukça etkilidir. Saçları yumuşatır, nemlendirir. Böylece daha hızlı uzamalarına ve gürleşmelerine yardımcı olur. Aynı etkiler kaş ve kirpikler için de geçerlidir.

Yaşlandıkça kuruyan ve kırışıklarla kendini gösteren yaşlama etkilerini yoğun nem özelliği sayesinde azaltır. Cilde nüfuz ettiğinde elastin ve kolajen üretimini arttırır. Bu da cildi yumuşatmaya ve nemlendirmeye yardımcı olur. İnce çizgilerin görünümünü geciktirir ve cildi pürüzsüzleştirir.