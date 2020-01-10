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  3. Hercai oyuncuları Midyat'ta kayboldu! Bu görüntüler çok konuşulacak

Hercai oyuncuları Midyat'ta kayboldu! Bu görüntüler çok konuşulacak

Hercai oyuncuları Midyat'ta kayboldu! Bu görüntüler çok konuşulacak

Hercai dizisinin çekildiği Midyat'a gidip oyuncularla röportaj yaptığım sürecin sonuna geldik. Hikayeyi oyuncu Gülçin Hatıhan ve İlay Erkök ile yağmurlu bir Midyat akşamında kaybolduğumuz anları paylaşarak bitiriyoruz. Macera ve eğlence dolu anlara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Sevgili Gülçin Hatıhan ve İlay Erkök ile yaptığımız röportaj sonrasında, Midyat'ta kendilerini evlerine bırakırken navigasyonu açmayı düşünemediğimiz, havanın tesiri altında gece karanlığında Mardin Midyat'ta yönümüzü ararken kaybolduk. Yer yer gerilimin, çoğunlukla eğlencenin olduğu anları derledik. 

Ferit ÖMEROĞLU
Aksam.com.tr / ÖZEL HABER

İŞTE O ANLAR; 


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