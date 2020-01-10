Hercai oyuncuları Midyat'ta kayboldu! Bu görüntüler çok konuşulacak

Sevgili Gülçin Hatıhan ve İlay Erkök ile yaptığımız röportaj sonrasında, Midyat'ta kendilerini evlerine bırakırken navigasyonu açmayı düşünemediğimiz, havanın tesiri altında gece karanlığında Mardin Midyat'ta yönümüzü ararken kaybolduk. Yer yer gerilimin, çoğunlukla eğlencenin olduğu anları derledik.

Ferit ÖMEROĞLU

Aksam.com.tr / ÖZEL HABER

İŞTE O ANLAR;