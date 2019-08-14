Her üniversitelinin hayali: İnterRail nasıl yapılır?

İnterRail, Global Pass bileti ile Avrupa’nın 30 ülkesine 5 gün ile 1 ay arasında, İnterRail bir ülke pass ile seçmiş olduğunuz 30 Avrupa ülkesinden bir tanesine 3 ila 8 gün arasında sınırsız indi-bindiyle serbest dolaşım imkânı tanır. İnterRail Bir Ülke Pass biletiyle sadece seçtiğiniz bir ülkenin sınırları içerisinde seyahat edebilirsiniz.

INTERRAIL PASS NEDİR? / NE DEĞİLDİR?

INTERRAIL PASS, Avrupa Demiryolları İşletmeleri tarafından uygulanan, her yaştan gezginlere ekonomik ulaşım olanağı sağlayan bir göster-geç (pass) bilet türüdür. Aynı biletle, istenen yerde ve zamanda istenen trene binme olanağı sağlar.

InterRail GENÇTUR’un düzenlediği bir trenle grup gezisi olmadığı gibi yalnızca InterRail bileti olanların bindiği özel bir tren de değildir.

InterRail Global Pass bileti Avrupa’nın 30 ülkesinde birden 3 gün ile 3 ay arasında, InterRail Bir Ülke Pass bileti ise seçeceğiniz 30 Avrupa ülkesinden herhangi birisinde 3 ile 8 gün arasında serbest dolaşım olanağı sağlar.

KİMLER ALABİLİR?

Farklı fiyat uygulaması ile tüm gezginler InterRail Pass bileti alabilmektedir.

SÜRESİ NE KADAR?

INTERRAIL GLOBAL PASS biletleri yolcunun isteğine bağlı olarak

1 Ay geçerlilik süresi içerisinde 3 günlük (Flexi),

1 Ay geçerlilik süresi içerisinde 5 günlük (Flexi),

1 Ay geçerlilik süresi içerisinde 7 günlük (Flexi),

2 Ay geçerlilik süresi içerisinde 10 günlük (Flexi),

2 Ay geçerlilik süresi içerisinde 25 günlük (Flexi),

15 gün sürekli geçerli,

22 gün sürekli geçerli,

1 ay sürekli geçerli,

2 ay sürekli geçerli,

3 ay sürekli geçerli olmak üzere 10 farklı şekilde,

INTERRAIL BİR ÜLKE PASS biletleri ise 1 aylık süre içersinde 3, 4, 5, 6 ve 8 günlük olarak düzenlenebilmektedir.

DİKKAT: INTERRAIL BİR ÜLKE PASS bileti yalnızca seçilecek 1 ülke sınırları içinde seyahat olanağı sağlar. 1’den fazla ülkeyi gezmek isteyenler ”Global Pass” bilet almalıdır.

FLEXI SİSTEM NEDİR?

Daha az seyahat edecekler için ekonomik bir seçenektir.

Gezginin belirlediği tarih aralığında InterRail Global Pass biletinde 3, 5, 7, 10 ve 25 gün, InterRail Bir Ülke Pass biletinde ise 3, 4, 5, 6 ya da 8 gün seyahat etmesine olanak verir.

Örnek 1:

Global Pass biletlerinde 1 ay içinde 5 gün geçerli bilet: InterRailciye belirleyeceği 1 aylık tarih aralığında ardışık ya da aralıklı olmak üzere toplam ve en çok 5 gün süreyle trenle yolculuk yapma hakkı sağlar.

Örnek 2:

Bir Ülke Pass, 8 günlük Almanya bileti: Yalnızca Almanya sınırları içerisinde, bilet satın alınırken belirtilen 1 aylık tarih aralığında ardışık ya da aralıklı olmak üzere toplam ve en çok 8 gün trene binme hakkı sağlar.

Trenlerin kullanılacağı günler, arka arkaya olabileceği gibi aralıklı da olabilir.

Seçilen günler içinde, trenler sınırsızca kullanılabilir.

Kalkış saati akşam 19.00 ve sonrası olan trenlerde;

Varış saati sabah 04.00’den önce ise trenin kalktığı günün tarihi,

Varış saati sabah 04.00 sonrasında ise ertesi günün tarihi bilet üzerine yazılır.

NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başlama tarihini siz saptıyorsunuz. Dolayısıyla yılın herhangi bir gününde yolculuğa başlayabilirsiniz.

NEREDEN - HANGİ ÜLKEDEN BAŞLIYOR?

InterRail’inizi istediğiniz ülkeden başlatabilirsiniz. İsterseniz Türkiye’den başlatarak ve Bilet Ücretleri sayfamızda belirtilen ek ücretleri ödeyerek, gezinizi yine tren yolu ile Türkiye’de bitirebilirsiniz. Ya da istediğiniz ülkeye uçakla ya da başka bir yolla ulaşıp InterRail’inizi oradan başlatır ve zamandan kazanmış olursunuz. Ekonomik uçak biletlerini ulaşım bölümümüze danışabilirsiniz.

Ancak 1 Ülke Pass bileti aldıysanız biletinizin yalnızca seçtiğiniz ülke sınırları içerisinde geçerli olduğunu unutmayınız.