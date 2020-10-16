Her çeşide uygun denenmiş pide hamuru tarifi! Pide hamurunun yapılışı

Kıymalısından kaşarlısına kadar pide tarifleri mutfakla arası iyi olanlar tarafından araştırılıyor. Koronavirüs süreci birçok kişinin mutfağa ilgisini artırdı. Öyle ki insanlar artık sipariş vermek yerine birçok tarifi evde kendi deniyor. İşte evde en kolay yapabileceğiniz pide hamuru tarifi ve malzemeleri...



PİDE HAMURU MALZEMELERİ

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

1 yumurta

1 çorba kaşığı kuru maya(kaşığı çok doldurmayın)

1 çay kaşığı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

Yeteri kadar kadar un

PİDE HAMURUNUN YAPILIŞI

Pide hamuru su, süt, yumurta, tuz, un ve isteğe göre maya ile yapılır. Öncelikle su ve sütle mayayı açın. Hamurun şişmesini istemeyenler, çok ince hamur isteyenler maya kullanmayabilir) Ardından diğer malzemeleri ekleyin ve karıştırın. En son ununu ilave edin ve yoğurmaya başlayın. Hamur en son ele yapışan ama aşırı cıvık olmayan bir kıvam olmalı. Ardından 45 dakika üzerine bez örterek hamuru dinlendirin. Bu sırada kıymalı, kaşarlı ya da peynirli içi hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun...

PİDE HAMURUNUN PÜF NOKTASI

Hamurda kullanacağınız unu eleyin ve hamuru yoğurduktan sonra mutlaka dinlendirin. Pide hamurunu açarken un kullanabilirsiniz.