Hareketsiz yaşamın ağır sonucu: Hemoroid

Hemoroid rahatsızlığının nedeni tam olarak bilinmiyor. Daha çok ailesel yatkınlığın olan, sürekli kabızlık sorunu yaşayan ve baharatlı yiyecekler tüketen kişilerde görülür. Posalı diyet uygulaması hemoroid hastalığına karşı kullanılan bir tedavi yöntemidir. Tedavi edilmediği takdire yaşam kalitesini olumsuz etkileyen hemoroid aynı zamanda kronik bağırsak hastalıkları ve kalın bağırsak tümörlerinin habercisi olabiliyor. Hemoroidin tedavisi, hastalığın seviyesine göre farklılık gösterir. İşte detaylar...

HEMOROİD NEDİR?

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Necdet Özçay, halk arasında basur olarak bilinen ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, çoğunlukla dışkılama alışkanlığında yapılan yanlışlar kaynaklı olduğunu belirtiyor. Bununla beraber genetik özelliklerin ve baharatlı ve posasız yiyeceklerin sebep olduğu Hemoroidden korunmanın yolları, tedavi yöntemleri ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde hastalıkla ilgili uygulamalar hakkında bilgiler verdi.

Basur ya da mayasıl olarak da bilinen hemoroidin, anal kanaldaki damar yastıkcıklarının sarkması ve sıkışarak kanaması ile gelişen bir hastalık olduğunu ifade eden Doç. Dr. Necdet Özçay, hemoroid hastalığının toplumda çok yaygın olarak bulunduğunu ve iç hemoroid ile dış hemoroid olmak üzere iki türü olduğunu belirtti. İç hemoroidlerin genelde ağrısız, dış hemoroidlerin ise ağrılı geçtiğini söyleyen Doç. Dr. Necdet Özçay, hemoroid dokusu içindeki kan pıhtılaştığı zaman tıp dilinde tromboze hemoroid denilen boğulmuş basurun oluştuğunu ve bu basur türünün çok şiddetli ağrıya neden olduğunu sözlerine ekledi.

HEMOROİD BELİRTİLERİ NELERDİR?

Makattan kanama

• Ağrılı dışkılama

• Makatta şişlikler (meme) oluşması

• Makatta kaşıntı ve bazen akıntı

HEMOROİD İÇİN İLAÇ TEDAVİSİ NEDİR?

Büyük abdest yumuşatıcılarının, bölgesel ağrı kesici kremlerin ve ödem çözücü ilaçların hemoroid tedavisinin medikal yöntemleri olduğunu belirtildi.

HEMOROİD SORUNUNA İYİ GELEN BESİNLER NELERDİR?

YOĞURT VE KEFİR:

Yoğurt ve kefir, bağırsaklarda bulunan ve gıdaların sindirimi sırasında kullanılan iyi bakterilere (probiyotikler) destek olduğu için basuru olanlara önerilen yiyecekler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Bağırsaklardaki "iyi" bakteriler arttığında midede tam olarak sindirilmeden bağırsaklara gelen gıdaların parçalanması kolaylaşır ve kabızlık ihtimali azalır.

MEYVE VE SEBZELER:

Kabızken tuvalete çıktığınızda (veya çıkmaya çalıştığınızda) zorlanmaya bağlı olarak damarlar normalden fazla baskıya maruz kalır, bu nedenle basur ağrıları şiddetlenebilir ve kanama görülebilir. Taze meyve ve sebzeler bağışıklık sistemini güçlendirirken, lifli (posalı) yapıları ile sindirim sistemine destek olarak kabızlığı önlerler.

LİFLİ GIDALAR:

Gıdalardaki lif, bağırsakları hareketlendirir, dışkıyı yumuşatır ve zorlamaya gerek kalmadan vücuttan atılmasına yardımcı olur. Lif açısından zengin meyve ve sebzeler arasında ilk sıralarda elma, armut, avokado, enginar, bezelye, brokoli, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve fasulye gelmektedir.

TAHILLAR:

Kepekli tahıllar, zengin besin değerleri dışında lif ve protein içerikleri ile sindirimi kolaylaştırarak basurun neden olduğu sorunların azaltılmasına yardımcı olarak kullanılabilir. Sağlıklı bir sindirim sistemi ve düzenli olarak tuvalete çıkmak için uzmanların önerdiği günlük tüketilmesi gereken lif miktarı yaklaşık 20-35 gramdır. Lif bakımından zengin yulaf ezmesi, kahverengi pirinç, kepek ekmeği, tam buğday ekmeği veya atıştırmalık olarak lif yağsız patlamış mısır tüketebilirsiniz.

SIVILAR:

Basur belirtilerinden ve oluşumundan korunmak için bol miktarda sıvı tüketmelisiniz. Su dışında sindirimi kolaylaştıran bitkisel çaylar, lif içeren sebze ve meyve suları içebilirsiniz.