Hazal Kaya'dan itiraf: 'Ali benden daha çok korktu'
Bebeklerine kavuşmaya az bir süre kalan mutlu çift Hazal Kaya ve Ali Atay'ın Zekeriyaköy'deki evlerinde yangın çıkmıştı. Ali Atay çekimdeyken evde yalnız olan Hazal Kaya'nın evlerinde çıkan yangında panik yaşadığı söylenmişti. Hazal Kaya konuyla ilgili bir itirafta bulundu.
Bebek sahibi olacak ünlü çift Hazal Kaya ve Ali Atay'ın Zekeriyaköy'deki evinde çıkan yangın sevilen çiftlerde kısa süreli panik yaşattığı söylenmişti. Hazal Kaya konuyla ilgili bir itirafta bulundu.
Hazal Kaya eşinin yangını duyunca kendisinden daha fazla korktuğunu söyledi.