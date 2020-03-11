Havucun bilinmeyen 10 faydası!

Meyve ve sebze yönünden cennet olan Türkiye birçok sebzenin anavatanı konumunda. Bunlardan biri olan havuç ülkemizde belli alanlarda önemli miktarlarda üretilip tüketilen bir sebzedir. Türkiye'de genellikle kışın tüketilen bir sebze olsa da dünyada her mevsim tüketilen bir sebzedir. Kekinden taratoruna ve havuç suyuna kadar mutfakta birçok çeşitte veya diyetlerde kullanılan havucun faydaları nelerdir? merak ediliyor. İşte her gün tüketilen bu sebzenin faydaları:

Bol miktarda A vitamini barındıran Havuç B, C, D ve E vitaminleri açısından da oldukça zengindir

Karoten, şeker ve fosfor ihtiva eder. 100 gram havuçta 40 kalori bulunur

Görme zayıflığından korur

Bağırsakları çalıştırarak sindirime yardımcı olur

Akciğerdeki tahribatı önler

Kilo vermeye yardımcı olur

İdrar ve gaz söktürücü özelliğe sahiptir

Vücuttaki zararlı maddeleri uzaklaştırmaya yardımcı olarak kanı temizler

Kemik sağlığına faydalıdır



Cilde faydalıdır

HAVUÇ SUYUNUN FAYDALARI



Havuç suyu, sadece çizgi film kahramanlarının içitiği bir içecek değildir. İçerdiği besin ve mineraller mucizevi şifa kaynağıdır. Lezzetli tadının yanında birçok hastalıktan korunma ve tedavi özelliği vardır. Başta cilt ve saç sağlığı olmak üzere, sindirim sistemi ve kalp damar sağlığı için önemlidir. Kanseri önleyici özelliği vardır. Mesan, kolon ve meme kanserlerini engellediği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. İçerdiği protein kemik yapısı için çok önemlidir. Kemik sağlığının korunmasına ve kemik hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.