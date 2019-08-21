Hardal otunun faydaları sizi çok şaşırtacak

Hardalın sağlığımıza sayısız faydası vardır. Özelikle eklem iltihaplarına iyi faydalı olan hardalın mutlaka tüketilmesi gerekiyor. Aniden astım nöbeti geçiriyorsanız ya da astımdan dolayı korku yaşıyorsanız hardalın faydalarından yararlanmanın bir çeşidi olan hardal yağını kullanabilirsiniz. Kış aylarında yakalanılan grip, bronşit ve soğuk algınlıklarına da oldukça iyi gelmektedir.

İŞTE HARDALIN FAYDALARI

Hardal doğada bulunan en yararlı bitkilerden biridir ancak çok fazla tercih edilmemektedir. İlaç sanayisinde kullanılan hardalın tıpta geniş bir yeri vardır. İki çeşide ayrılan hardal karşınıza beyaz ve siyah hardal olarak çıkabilir. Hardalın faydaları su ile karıştırıldığında çok daha etkili olabilir. Hardalın faydaları…

Hardal Kışın Hastalıklardan Koruyor: Hardal kış aylarında yakalanılan grip, bronşit ve soğuk algınlıklarına oldukça iyi gelmektedir. Hardal kullanımı terleme olayını gerçekleştirdiği için bu tarz hastalıklara meydan okumaktadır.

Hazımsızlığınızı Hardalla Giderin: Gün içerisinde tükettiğiniz bir kaşık hardal tembelleşen bağırsakların çalışmasına yardım ederek hazımsızlığınızı kolaylaştırmaktadır. Kabızlığa engel olarak dışkınızı yumuşatır.

Hardal Eklem İltihaplarına İyi Geliyor: Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre hardalın iltihaplı hastalıklara iyi geldiği gözlemlenmiştir. Özelikle eklem iltihaplarına iyi gelen hardalı mutlaka tüketmelisiniz.

Yanıklarınıza ve Yaralarınıza Hardal Sürün: Hardal vücudunuzun herhangi bir yerinde oluşabilecek yaralara ve yanıklara oldukça iyi gelmektedir. Herhangi bir nedenden dolayı yanık problemi yaşarsanız hardalı lapa haline getirterek o bölgeye sürün. Kısa bir süre içerisinde hardalın etkisini göreceksiniz.

Gergin Olduğunuz Zamanlarda Hardal Tüketin: Hardal sinirlerinizin gevşemesine yardımcı olarak gün içerisinde yaşadığınız stresi üzerinizden atmanıza yardımcı olur. Özellikle hamilelik döneminde ve adet döneminde yaşadığınız stresi ve duygusal bunalımı hardal tüketerek atlatabilirsiniz. Bunun için küvetinizin içine hardal tohumu atarak üzerine su doldurun ve içine girin. Su ile hardal teninize değdiği zaman teninizin yumuşamasını ve sinirlerinizin gevşemesini sağlayacaktır.

Astım Nöbeti Yaşıyorsanız Hardalı Göğsünüze Uygulayın: Aniden astım nöbeti geçiriyorsanız ya da astımdan dolayı korku yaşıyorsanız hardalın faydalarından yararlanmanın bir çeşidi olan hardal yağını göğsünüzün üzerine sürerek kendinizi rahatlatın.

Hardal Kanserden Koruyor: Gastrointestinal sistem kanser türevlerinin ilerlemesini önlemektedir. Hardal tohumu mevcut kanser hücrelerinin büyümesini önleyerek kanser oluşumunu da engeller.

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