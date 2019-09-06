Hangi kan grubu genel vericidir?

Hangi kan grubunun genel verici olduğu konusu merak edilmektedir. Kan grupları kişiden kişiye değişebilir. Kan aktarımı sırasında aktarımı engelleyebilecek bazı durumlar olabilir. Bu kan aktarımlarının alanında uzman kişiler tarafından yapılması oldukça önemlidir. Kan grupları ile ilgili detaylar araştırılan konular arasında yer almaktadır.

HANGİ KAN GRUBU GENEL VERİCİDİR?

KANLAR BİRBİRİNE NASIL VERİLİR?



Bir insandan diğerine kan aktarılması (transfüzyon) yapılırken hem kan gruplarına hem de o gruplarda Rh faktörünün bulunup bulunmadığı göz önüne alınır. Rh faktörsüz kanı olan kişiye Rh faktörlü kan verilemez. 0 (sıfır) gurubu olan bir insan, yalnız kendi gurubundan kan alabilir, ama hem kendi gurubuna hem de diğer gruplara kan verebilir, çünkü alyuvarlarında aglütinojen yoktur. 0 (sıfır) gurubu kanı olanlara genel verici denir.

AB kan gurubu olan bir insan, her gruptan kan alabilir, çünkü kan serumunda hem A hem de B aglütinojenleri vardır. Ancak kendi gurubundan başka gruplara kan veremez. AB kan gurubundan olanlara genel alıcı denir. A kan gurubu olan bir insan, kendi gurubundan ve 0 (sıfır) gurubundan kan alabilir ve kendi gurubu ile AB gurubuna kan verebilir. B kan gurubundan olan bir insan, kendi gurubu ile 0 (sıfır) gurubundan kan alabilir ve kendi gurubu ile AB gurubuna kan verebilir.



Kan grupları olarak 2 temel sistem vardır. A,B,0 gurupları ve RH degerleri. Kan gurupları A,B,AB,0 olarak 2 gruba ve bunlarda +/- olarak 2 ye ayrılır.

Bu sisteme göre 8 tür kan grubu var. Bunlar;



ARH(+) ARH(-) BRH(+) BRH(-) ABRH(+) ABRH(-) 0RH(+) 0RH(-)

Bu kan gruplarına göre kan grubu uygunlunun saptanmasından sonra kişilere kan nakli yapılabilir.

AB kan grubu tüm gruplardan kan alabilir, 0 kan grubu ise tüm gruplara kan verebilir.

Hangi kan gurubu hangi kan gurubuna kan verebilir;

