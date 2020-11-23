Hamilelikte grip aşısı bebeği korur mu?

Hamilelikte grip aşısı bebeğe faydalı mı? sorusunun cevabı koronavirüs salgın sürecinde araştırılıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Tolga Şişli, “Gebelik sürecinde annesine grip aşısı yapılan bebeklerin aylar boyunca grip mikrobuna karşı bağışıklığa sahip olduğunun görülmüştür. Bu nedenle sonbahar gibi salgının aktif olduğu dönemlerde grip aşısı gebelere mutlaka tavsiye edilmektedir.” dedi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Tolga Şişli, gebelerdeki zor durumlardan biri olan akut solunum yolları enfeksiyonunun hamilelik sürecini problemli hale getirdiğini belirterek, "Grip aşısının gebeleri solunum yolu enfeksiyonundan direkt olarak koruyan en etkili yöntemdir.” diye konuştu.

“YÜKSEK ATEŞ BEBEĞİN OMURGA GELİŞİMİNİ ETKİLİYOR”



Havaların soğumasıyla grip vakalarının yaygınlaştığını ve hamileleri olumsuz etkilediğini vurgulayan Dr. Şişli, şu bilgileri verdi:

“Hamilelik sürecinde gribe karşı önlem almak çok önemlidir. Gebelik sürecinde kalp ve dolaşım sistemi değiştiği için vücuttaki bağışıklığın azalması nedeniyle grip daha ağır seyretmektedir. Annedeki olumsuz sağlık süreci, bebeği de olumsuz etkilemektedir. Örneğin, grip dolayısıyla yaşanan yüksek ateş, bebeğin omurga gelişimini de etkiler. Yapılan araştırmalara göre, gebelik sürecinde grip aşısı yapılan bebeklerin aylar boyunca grip mikrobuna karşı bağışıklığa sahip olduğu görülmüştür. Gebeliğin herhangi bir döneminde yapılan aşının hiçbir şekilde problem oluşturduğu gözlemlenmemiştir. Özellikle sonbahar gibi salgınla birlikte Covid-19’un aktif olduğu bir dönemde grip aşısı gebelere mutlaka tavsiye edilmektedir ve kesinlikle hiçbir yan etkisi yoktur. Kovid-19 döneminde mutlaka grip aşısı yaptırılmalıdır.”

“38.5 DERECE VE ÜZERİ TEHLİKELİ”



Grip şikayetiyle doktora ne zaman başvurulması gerektiği konusunda da bilgiler Şişli, şu şekilde konuştu: