Osmanlı kadınlarının güzellik sırrı: Hamam otu

"Hamam otunun faydaları nelerdir?" sorusunun cevabı özellikle tüylerinden kurtulmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Hamam otu, eski dönemlerden beri kullanılan bir bitkidir. Özellikle Osmanlı döneminde sıkça kullanılmaktaydı. Tüy dökücü etkisi olduğunu, hamamda kullanıldığı için bu adı almıştır. Asıl adı zırnık otudur.

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:50
15 Ağustos 2019 Perşembe 11:50
Osmanlı kadınlarının güzellik sırrı: Hamam otu

Hamam otur, eski zamanlardan beri tüy dökücü olarak kullanılmaktaydı. Tüylenmeyi önleyici etkisi de olan hamam otu, günümüzde de bu amaçla doğal bir tüy dökücü olarak kullanılıyor. Kimyasal maddelere karşı alerjileri olan kişilerin sıklıkla kullandığı hamam otunun birçok farklı etkisi de bulunuyor.

HAMAM OTUNUN FAYDALARI

Hamam Otu Ağda ve Epilasyon Aleti Görevi Görüyor: Hamam otu ağda ve epilasyon aleti gibi acılı tüy alma yöntemlerinin görevini görüyor. Tüyleri kökten yok eden bu ot Osmanlıdan beri kadınlarda tüy dökücü olarak kullanılıyor.

Hamam Otuyla Kalın Tüylerinize Veda Edin: Hamam otu normal yöntemlerle ya da jiletle aldığınız tüylerinizin daha sonra kalın bir şekilde çıkmasına engel olmaktadır. Hamam otuyla aldığınız tüyler bir daha asla geri çıkmaz.

Hamam Otu Ağda ve Epilasyon Aleti Gibi Tüyleri Kırmıyor: Hamam otu kılları ya da tüyleri alırken bu işlemi kırmadan yapıyor. Bu nedenle hamam otuyla tüylerinizi, kıllarınızı kökünden alabilirsiniz.

Cildinizi Hamamotuyla Besleyin: Hamamotu cildi besleyerek ferahlık hissi veriyor. İçeriğinde bulunan doğal özler sayesinde cildin tahriş olmasına engel olmaktadır. Hamam otu kullandıktan sonra ortada alerji olma gibi bir risk yoktur.

HAMAM OTU TOZU NASIL KULLANILIR?

  • Hamam otu tozunu kâseye alıp krem kıvamına gelene kadar içine su ilave edilir.
  • Tüylerin olduğu bölgeye hazırlanan hamam otu karışımı sürülür ve 5 dakika bekletilir.
  • Süre sonunda ince bir bez üzerinden hafifçe bastırarak sürtülür.
  • Bez sayesinde bütün tüyler dökülecektir.
  • Ürün kesinlikle yüze uygulanmamalıdır. Uygulama sırasında göze ve yüze gelmemesine özen gösterilmeli.
ilgili yazılar
Fenomen oldu: Glisemik indeks diyeti
Fenomen oldu: Glisemik indeks diyeti
İlk bebek deneyiminiz mi? İşte yaşayabileceğiniz zorluklar
İlk bebek deneyiminiz mi? İşte yaşayabileceğiniz zorluklar
Karpuz çekirdeğinin saçları gürleştirdiğini biliyor muydunuz?
Karpuz çekirdeğinin saçları gürleştirdiğini biliyor muydunuz?
Dildeki seslerin yazıdaki karşılığı: Harfler
Dildeki seslerin yazıdaki karşılığı: Harfler
Çıban tedavisi hakkında bilinmeyenler
Çıban tedavisi hakkında bilinmeyenler
Dünya teknolojisinin kalbi: Silikon Vadisi!
Dünya teknolojisinin kalbi: Silikon Vadisi!
En Yeniler
İlk bebek deneyiminiz mi? İşte yaşayabileceğiniz zorluklar
İlk bebek deneyiminiz mi? İşte yaşayabileceğiniz zorluklar
Osmanlı kadınlarının güzellik sırrı: Hamam otu
Osmanlı kadınlarının güzellik sırrı: Hamam otu
Dünya teknolojisinin kalbi: Silikon Vadisi!
Dünya teknolojisinin kalbi: Silikon Vadisi!
Nişan kıyafetlerinde tercih edilen trendler!
Nişan kıyafetlerinde tercih edilen trendler!
Astral seyahati daha önce keşfettiniz mi?
Astral seyahati daha önce keşfettiniz mi?
Çocuklarınızı koruyabiliyor musunuz?
Çocuklarınızı koruyabiliyor musunuz?
Fenomen oldu: Glisemik indeks diyeti
Fenomen oldu: Glisemik indeks diyeti
Cilt tonunuzu eşitlemek için doğru ürün CC krem
Cilt tonunuzu eşitlemek için doğru ürün CC krem
Zekayı geliştirmeye bire bir: Koşmak!
Zekayı geliştirmeye bire bir: Koşmak!
2019 yılının en güzel erkek isimleri
2019 yılının en güzel erkek isimleri
Baş dönmesi ile hayatı zorlaştıran vertigonun belirtileri
Baş dönmesi ile hayatı zorlaştıran vertigonun belirtileri
Altın sütün mucizevi faydaları
Altın sütün mucizevi faydaları
Dildeki seslerin yazıdaki karşılığı: Harfler
Dildeki seslerin yazıdaki karşılığı: Harfler
Uzun süreli yalnızlığınızın 7 ihtimali
Uzun süreli yalnızlığınızın 7 ihtimali
Kil maskesinin cildi güzelleştiren 5 etkisi!
Kil maskesinin cildi güzelleştiren 5 etkisi!
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin