Osmanlı kadınlarının güzellik sırrı: Hamam otu

Hamam otur, eski zamanlardan beri tüy dökücü olarak kullanılmaktaydı. Tüylenmeyi önleyici etkisi de olan hamam otu, günümüzde de bu amaçla doğal bir tüy dökücü olarak kullanılıyor. Kimyasal maddelere karşı alerjileri olan kişilerin sıklıkla kullandığı hamam otunun birçok farklı etkisi de bulunuyor.

HAMAM OTUNUN FAYDALARI

Hamam Otu Ağda ve Epilasyon Aleti Görevi Görüyor: Hamam otu ağda ve epilasyon aleti gibi acılı tüy alma yöntemlerinin görevini görüyor. Tüyleri kökten yok eden bu ot Osmanlıdan beri kadınlarda tüy dökücü olarak kullanılıyor.

Hamam Otuyla Kalın Tüylerinize Veda Edin: Hamam otu normal yöntemlerle ya da jiletle aldığınız tüylerinizin daha sonra kalın bir şekilde çıkmasına engel olmaktadır. Hamam otuyla aldığınız tüyler bir daha asla geri çıkmaz.

Hamam Otu Ağda ve Epilasyon Aleti Gibi Tüyleri Kırmıyor: Hamam otu kılları ya da tüyleri alırken bu işlemi kırmadan yapıyor. Bu nedenle hamam otuyla tüylerinizi, kıllarınızı kökünden alabilirsiniz.

Cildinizi Hamamotuyla Besleyin: Hamamotu cildi besleyerek ferahlık hissi veriyor. İçeriğinde bulunan doğal özler sayesinde cildin tahriş olmasına engel olmaktadır. Hamam otu kullandıktan sonra ortada alerji olma gibi bir risk yoktur.

HAMAM OTU TOZU NASIL KULLANILIR?