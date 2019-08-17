Güneşin ruhunuz için önemini duyunca şaşıracaksınız

Güneş insanlar için en bilinen özelliği D vitamini kaynağı olmasıdır. Güneş sayesinde insanlar tenin açıkta kalan yerlerinden D vitamini alırız. D vitamini kemiklerin gelişimini sağlar, cilt hastalıklarını korur, bebekler için oldukça önemli bir vitamindir. Özellikle bebeklerin kemik gelişimi için bebekler akşam güneşine çıkarılabilir. “Güneş insanlar için neden önemlidir?” sorusunun yanıtı haberimizde…

17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:15
17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:15
Güneşin ruhunuz için önemini duyunca şaşıracaksınız

Güneş, tarım için de oldukça önemli bir kaynaktır. Bitkilerin gelişimi ve olgunlaşması için, fotosentez için güneş ışınları gereklidir. Güneş dünyanın ısınmasına ve iklimsel olayların gerçekleşmesinde oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Güneş panelleri yardımıyla güneşten enerji üretilebilmektedir. Ayrıca Güneş dünyamız için bir ısı kaynağıdır. Güneşin olmadığı bir dünyada ısınmak mümkün olmaz hatta dondurucu soğuktan dolayı yaşamak bile mümkün olamazdı.

GÜNEŞİN CANLILAR İÇİN ÖNEMİ

Güneş dünyamız için tek ısı ve ışık kaynağıdır. Bu da güneşin bu dünya için en önemli yaşam kaynağı olduğunu ortaya koyuyor. Eğer güneş olmasaydı dünya sürekli karanlık olurdu ve gerekli ısıyı alamadığı için çok soğuk olurdu. Bu soğukluk nedeniyle dünya buzlarla kaplanır ve yaşam da olmazdı.

Güneş canlıların yaşamı için en önemli kaynaktır. Güneşin insan için en önemli faydası aldığı oksijen için kaynak olmasıdır. Bitkilerin fotosentez yapıp oksijen üretebilmeleri için güneş ışınlarına ihtiyaç duyarlar. Eğer güneş ışınları olmasaydı bitkiler fotosentez yapamazdı ve oksijen de üretilmediği için dünyada yaşam olmazdı.

FOTOSENTEZ

Güneşin insanlar için diğer en önemli faydası ise D vitamini kaynağı olmasıdır. D vitamini için en önemli kaynak güneştir. D vitamini insan sağlığı için en önemli vitamindir. Hemen hemen bütün hastalıklar üzerinde doğrudan etkili olan D vitamini, günde 15-20 dk güneş altında kalarak vücudun ihtiyacını karşılar. D vitamini eksikliğinde başta raşitizm ve kemik erimesi gibi kemik hastalıkları olmak üzere, cilt sorunları, depresyon, kanser, obezite, kas zayıflığı, kalp sorunları, bağışıklığın zayıflaması, troit sorunları gibi hemen hemen bütün hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden D vitamini kaynağı olan güneş, insan hayati için çok büyük bir öneme sahiptir.

Güneşin bir diğer en önemli fonksiyonu ise antibakteriyel etkiye sahip olmasıdır.

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