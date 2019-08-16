Gümüş suyundan gelen sağlık talep görüyor

Gümüş suyu, tamamen doğal olan bir karışım olduğu için antibiyotiğe tercih edilmektedir. Sayısız hastalığın tedavisinde önemli bir yere sahip olan gümüş suyu, AIDS hastalığının da tedavisinde kullanılmaktadır. Gümüş suyu hakkında birçok araştırma yapılmış olsa da bazı araştırmalar hala devam ediyor.

GÜMÜŞ SUYU NEDİR?

Gümüş Suyu; antibiyotiğe ihtiyaç duyulan ve antibiyotiğin yetersiz kaldığı hemen tüm alanlarda aktif olarak kullanılır. Ancak antibiyotikten farkı; tamamen doğal bir karışım olma özelliği sebebiyle; her türlü yan etkiye uzaklığı ve metabolizmada herhangi bir yok edici etkiye sahip olmamasıdır.” Gümüş Suyu” oral yolla alındığı zaman; 6 dakika içinde etkisini göstermeye başlar.

Basitçe söylemek gerekirse kolloidal gümüş suyu, gümüş parçacıklarının saf su içerisinde homojen olarak dağılmış halidir. Çözülen gümüş partikülleri aynı elektrik yüküne sahip oldukları için birbirini iterler. Bu sayede çözücü içerisinde tamamen homojen olarak dağılmış olur. Gümüş partiküllerinin aynı elektrik yüküne sahip olup birbirini itmesi ve homojen olarak dağılması, vücutta yığılma yapmamasına olanak sağlar. Belli bir süre dolaşım sisteminde görevlerini tamamladıktan sonra sindirim sistemi yoluyla dışarı atılırlar. Hem homojen olup birbirine temas etmemesi, hem de sindirim sistemi yoluyla kolaylıkla atılabilmesi özelliklerinden dolayı, kolloidal gümüş suyu hiçbir yan etkiye ve kalıcı etkiye sahip değildir.

GÜMÜŞ SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Uygulandığı bölgede olan kaşıntı ve tahrişi azaltır. Örneğin normal ya da güneşten kaynaklı oluşan yanıkları tedavi eder. Buradaki hücreleri yok ederek yeni cilt hücrelerinin oluşmasını destekler.

Yapılan bir araştırmada sinüs enfeksiyonlarının yayılmasını engellemek için ve kontrol etmek için kullanılır. Genellikle bu sudan özel burun spreyleri yapılır.

Antiseptik özelliği sayesinde yüzde gelişmiş mikropları temizler. Örneğin şiddetli ve ağrılı sivilce tedavisinde etkilidir.

Eski zamanlarda bu suyu yaraları temizlemek ve çabuk iyileşmesi için kullanılırmış.

Eklemlerde ortaya çıkan ciddi sağlık sorunlarının gelişimizi engelleyerek kemik ve kas sistemlerinin daha sağlıklı çalışmasını destekler.

GÜMÜŞ SUYU NASIL KULLANILIR?

Gümüş parçacıklarının saf su içerisinde homojen olarak dağılmış haline gümüş suyu denir ve 6 dakikada etkisini gösterir. Ağız yolu ile kullanılabilir. Gümüş maddesi suyun içerisinde birbirini itekleyerek çözülür. Ortaya temiz ve homojen bir su çıkar. Elektrik yüküne sahip bu bu su vücuda kısa sürede yayılarak vücudun daha dinç olmasını sağlar. Hiçbir yan etkisi olmayan bu gümüş suyu vücuttan indirim yolu ile atıldığında tüm sindirim rahatsızlıklarını da çözümler.

GÜMÜŞ SUYU KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR NELERDİR?

Kullanıldığı dönemde alkol ve sarımsak kullanılmamalıdır.

Karanlık serin bir dolapta ‘buzdolabı değil’ saklanmalıdır.

İçilirken küçük yudumlar halinde alınmalı mümkün olduğu sürece ağızda tutulmalıdır.

GÜMÜŞ SUYUNUN ZARARLARI VE YAN ETKİLERİ NELERDİR?