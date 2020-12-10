Gülben Ergen güzellik sırrını açıkladı

Gülben Ergen cilt bakımının püf noktasını takipçileriyle paylaştı. 48 yaşındaki Gülben Ergen, cilt bakımının sorulması üzerine gençliğinin sırrının dedikodu yapmamak olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı, 'Gece hayatı, alkol, kaygı, dedikodu, hasetlik, hazır gıdalar, olumsuz düşünce sistemi, kin beslemek gibi hepsi insanı çirkinleştiren unsurlar. Sadece kremler değil, cilt güzelliği' mesajını yazdı. Gülben Ergen, 'Yüzüme dolgu yaptırmamı önerir misiniz?' sorusuna ise 'Hiç önermem. Daha doğal yollar ve yöntemler.' yanıtını verdi.

