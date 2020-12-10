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10 Aralık 2020 Perşembe 17:01 | Son Güncelleme:

Gülben Ergen güzellik sırrını açıkladı

Gülben Ergen güzellik sırrını açıkladı

Sosyal medyada takipçileriyle bir araya gelen Gülben Ergen, güzelliğinin püf noktasını anlattı. Cilt bakımıyla ilgili soru soran takipçilere Gülben Ergen'in tavsiyeleri haberimizde...

Gülben Ergen cilt bakımının püf noktasını takipçileriyle paylaştı. 48 yaşındaki Gülben Ergen, cilt bakımının sorulması üzerine gençliğinin sırrının dedikodu yapmamak olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı, 'Gece hayatı, alkol, kaygı, dedikodu, hasetlik, hazır gıdalar, olumsuz düşünce sistemi, kin beslemek gibi hepsi insanı çirkinleştiren unsurlar. Sadece kremler değil, cilt güzelliği' mesajını yazdı. Gülben Ergen, 'Yüzüme dolgu yaptırmamı önerir misiniz?' sorusuna ise 'Hiç önermem. Daha doğal yollar ve yöntemler.' yanıtını verdi. 

Akşam Gazetesi Spor Editörü Tamer Ayeri, Eda Cabul'a anlattı. <p>Editör:<a href='#0'> </a><a hr

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