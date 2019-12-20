Bu belirtiler guatr habercisi! Aman dikkat

Guatrın sık görüldüğü kişiler, iyot eksikliği olan, radyasyona maruz kalan, bağışıklık sisteminde sorunlar olan ve sigara kullananlardır. İç guatr, dış guatr ve zehirli guart olmak üzere üç gruba ayrılır. Tiroid hastalığında sıcak ve soğuk nodüller vardır. Bunlardan soğuk olan nodüllerin kötü huylu nodül olma ihtimali diğerlerine göre daha yüksektir. Detayları haberimizde bulabilirsiniz...

GUATR NEDİR?

Boynun ön bölgesinde, nefes borusunun hemen önünde bulunan bir iç salgı bezi olan troid bezi, yaşamak için gerekli kimyasal ve fiziksel olayları düzenlemekle görevlidir. Bu görevlerini yapmak için iyot depolar. Guatr, troid bezinin iltihaplanması ya da aşırı büyümesi sonucu işlevlerini tam olarak yapamaması neticesinde ortaya çıkan bir hastalıktır. Guatrın en önemli nedeni iyot eksikliği ve genetik yatkınlıktır. A vitamini eksikliğinden de kaynaklanabilmektedir.

GUATRIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Büyümüş tiroid bezi, boynunuzun tabanında belirgin bir şişme ile sonuçlanır ve tıraş olduğunuzda veya makyaj uyguladığınızda özellikle belirgindir.

Boğazda baskı hissi

Yutma güçlüğü

Öksürme

Ses kısıklığı

Nefes darlığı

Tiroid hormonlarının normalden fazla salgılanması durumunda baş ağrısı, baş dönmesi, çarpıntı, titreme, sinirlilik, bulantı, kusma ve ishal görülebilir. Tiroid bezinin salgıladığı hormonların normalden az olması sonucunda ise kilo alma, kabızlık, halsizlik, ciltte kuruma, saç dökülmesi gibi söz konusu olabilir.

GUATRA NEDEN OLAN SEBEPLER?

İYOT EKSİKLİĞİ

İyot eksikliği, guatrın ana nedenidir. Tiroidin tiroid hormonları üretmesine yardımcı olmak için iyot gereklidir. Eğer yeterince iyot almamışsanız, tiroid hormonu yapmak için fazla çalışmamakta ve bu da bezin büyümesine neden olur.

TİROİD BEZİNİN NORMALDEN FAZLA ÇALIŞMASI

Tiroit bezinin kendi başına, kandaki tiroit hormonu düzeyi ile ilişkisiz olarak, devamlı ve vücut gereksinimden fazla tiroit hormonu üretmesine hipertirodi denir. Tiroid bezinin fazla çalışması (hipertirodi) durumunda T3 ve T4 hormonları aşırı miktarda üretilir. Hastaların dörtte üçünde bunun nedeni kanda tiroidi uyarıcı bir antikor bulunmasıdır.

TİROİD BEZİNİN NORMALDEN AZ ÇALIŞMASI

Tiroitin az çalışması durumu ‘'hipotiroidi'' olarak adlandırılmaktadır. Yetişkinlerde tiroid bezinin az çalışması ya da çalışmaması durumunda vücudun tamamı etkilenir. En belirgin belirtileri arasında halsizlik, yorgunluk, hareketlerde yavaşlama, saç dökülmesi, ciltte kuruluk, göz çevresinde ve ayaklarda ödem, unutkanlık, konsantre olamama, sürekli uyku hali, kabızlık, gebe kalamama ve cinsel isteksizlik gibi sorunlar sayılabilir.

TİROİD BEZİNDE İÇİNDE VE ÜZERİNDE OLUŞAN KÜÇÜK ŞİŞLİKLER(NODÜLLER)

Tiroid bezi, bazen nodül yüzünden de büyüyebilir. Nodül içeren guatrlara nodüller guatr denir. Tiroit nodülü, tiroit dokusu içinde oluşan tiroit dokusuna benzemeyen ve değişik büyüklüklerde olabilen anormal kitlelerdir. Kadınlarda daha sık bulunan nodüller, toplumun ortalama yüzde 50’sinde görülmektedir.

Tiroid Kanseri

Tiroid kanseri de tiroid bezinin içinde bir şişlik meydana getirir. Tiroid kanseri hastalıklarının büyük bir kısmında herhangi bir şikâyet belirtisi görülmez. Bazı hastaların boyun kısmında kitle oluşmuş ya da lenf bezlerinde büyüme yaşanmış olabilir. Bazı vakaların boğazında rahatsızlık hissi, nefes alıp vermede sıkıntı görülse de farklı sebepler de dikkate alınmalıdır.

TİROİD BEZİ İLTİHAPLANMASI

Tiroit bezi iltihaplanması tiroidit adıyla da bilinir. Troit beziyle ilgili sorunlar bizi hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkilerler. Tiroit vücudumuzdaki en önemli salgı bezlerinden birisidir. Bedenimizin verimli bir şekilde çalışması için gerekli önemli hormonların bazılarını tiroit bezi salgılar. Bezde bulunan iltihap da tiroid bezini büyütür.