Gribe ne iyi gelir? İşte doğal çözümler

Grip boyunca vücudunuzun susuz kalmamasına dikkat etmelisiniz. Bitki çayları bu konuda size yardımcı olabilir. Sıcak çay aynı zamanda boğaz ağrılarını ve öksürüğü hafifletir.Eskiden portakal suyunun C vitamini nedeniyle gribe iyi geldiği söylense de, yeni araştırmalara göre portakal suyunun hızlı ve aşırı tüketilmesi, mide rahatsızlıklarıyla birlikte şeker rahatsızlıklarını tetikleyebiliyor.

Haşlama balık, tavuk suyu, haşlama tavuk, tavuk ve sebze çorbaları, portakal, greyfurt, mandalina, limonlu çay, zencefil çayı, ekinezya çayı, kuşburnu çayı, adaçayı, papatya çayı, okaliptüs çayı gribinizi yatıştırmaya etken olacaktır.

Soğuk algınlığı olan hastalarda en rahatsız eden çok sık burun tıkanmasıdır. Bunu engellemek için bir bardak ılık suya bir çay kaşığı saf tuz ekleyerek burun temizliğini yapabilirsiniz. Tuzlu su ile yapacağınız bu temizlik ayrıca vücudun virüs ve bakterilerden de temizlenmesini sağlamaktadır.

En sık yapılan hatalardan bir tanesi hemen antibiyotik kullanma eğilimidir. Önemli bir enfeksiyon olmadığı sürece bu önerilmez. Doktor tavsiyesi ya da doktor reçetesi dışında antibiyotik kullanmayınız.

Çinko, bağışıklık sisteminin dengelenmesini sağlayan, birçok önemli proteinin üretilmesi için gerekli bir mineraldir. Vücutta 2-3 gram kadar bulunan çinkonun bu değer altına inmesi ile gribe yakalanma olasılığı artar. Aynı zamanda grip iyi mücadele eden çinko minerali karides, istiridye, balık, et, karaciğer, buğday tohumu, kabak çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği, tüm tahıllar, ceviz, badem, yumurta, peynir ve sütte bulunur. Bu yüzden bu besinlerin tüketimi gribe iyi gelir.

Sarımsak, içerdiği vitaminler ve mineraller ile tam bir grip savardır. Düzenli tüketimi ile başta grip olmak üzere birçok enfeksiyonlu hastalığa karşı vücuda tam koruma sağlar. Sarımsağın içinde bulunan çinko, A vitamini, C vitamini, magnezyum gribe karşı iyi gelmektedir. Böylece bağışıklık sistemi güçlenmiş olur ve gribin iyileşmesi hızlanır.

EVDE DOĞAL ÇÖZÜMLER!

Aynı zamanda öksürük içinde kullanılan bu tarif gribi en kısa zamanda gribi atlatmanızı sağlayacaktır.

1 su bardağı kadar su

2 tatlı kaşığı nişasta

Yarım limon suyu

2-2.5 tatlı kaşığı pekmez

Yarım tatlı kaşığı bal

1 çay kaşığı reçel (tatlandırmak için)

Toz tarçın

Su ve nişastayı kaynayana kadar pişirin.Kaynadıktan sonra su bardağına alın. İçine limon suyunu ve pekmezi koyup iyice karıştırın. Ardından bal ve reçeli ekleyip tekrar karıştırın. Ardından üzerine tarçın serpin.