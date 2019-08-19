Mısır gevreğine alternatif: Granola!

Granola, mısır gevreği tüketmeyi seven ve bu alışkanlığından kurtulmak isteyenler için mısır gevreğinin muadili görevini görüyor. Granola içerisinde kuru meyve, yağlı tohum ve yulaf bulunduruyor. Özellikle yulafın içerdiği lif miktarının vücudumuza sağladığı yararlar oldukça fazladır. İçerdiği lifler sayesinde sindirim sistemini düzenler. Granolanın içerisinde, mısır gevrekleri gibi rafine şeker bulunmaz. Granola, bal veya pekmez gibi doğal şeker içerikleriyle insan vücudunu yormaz.

GRANOLA TÜKETMENİN FARKLI YOLLARI

Tahıl, kuru meyve ve çeşitli tohumlar kullanılarak hazırlanan granola, besleyici ve sağlıklı olması ile son yıllarda günlük beslenme alışkanlıklarımıza girerek kolayca uyum sağladı. Temelde yulaf ezmesi, kabuklu kuru yemişler, bitkisel yağ ve doğal tatlandırıcıların harmanlanıp fırında gevrek hale getirilmesiyle elde edilen granola süt veya yoğurt ile tüketiliyor. İçerdiği yüksek besin değerinin yanında kalsiyum zengini süt ürünleri ile tüketildiğinde elde edilen yarar da artmış oluyor.

GRANOLA NELER İÇERİR VE NASIL YAPILIR?

İdeal granola yapılırken tahıl ürünü olarak genellikle yulaf ezmesi tercih edilmekle birlikte yeni nesil granola denemelerinde arpa, çavdar, kinoa gibi çeşitlere de rastlamak mümkün. Fırınlanmadan önce kıvamı yakalamak ve tutuculuk sağlamak için fındık yağı, hindistan cevizi yağı gibi bitkisel bir yağ eklenen granola karışımlarına fındık, ceviz, badem gibi kuru yemişler de eklenir. Böylece lezzet artarken doğal ve sağlıklı yağları vücuda almak için de etkili bir yol oluşturulmuş olur. Tatlılık vermek için tarçın, vanilya tohumu, bal veya agave şurubu gibi doğal tatlandırıcılar eklenen granola fırınlanma aşamasından sonra kuru meyveler eklenerek zenginleştirilir. İncir, kayısı, muz, üzüm veya yabanmersini gibi meyvelerin kuruları da granolanın gerçek lezzetini vermiş olur.

Granolalar yapılırken aslında içeriklerini çok da sınırlamamak gerekiyor. Temelini oluşturduktan sonra farklı ürünler katarak lezzetini ve besin değerlerini arttırmak mümkün. Chia tohumu, keten tohumu, arı poleni, bitter çikolata, kabak veya ay çekirdeği gibi ürünler kullanılarak da granolalar çeşitlendirilebilir. Sadece kahvaltı öğünü için değil günün her saatine uygun olan bu sağlıklı atıştırmalığı farklı şekillerde de tüketmek mümkün. Peki nedir bunlar dersen, yakından bir bakalım.

1. MEYVE VE YOĞURTLU PARFE

Yoğurt ve granoladan oluşan klasik ikiliye farklı bir sunum ve de lezzet vermek için önerimiz katmanlar halinde granola, tarçınla çırpılmış süzme yoğurt ve taze meyveler ile parfe halinde denemek. Özellikle orman meyveleri çok yakışacaktır. Bu parfeleri akşamları tatlı niyetine bile yiyebilirsin. Biraz daha tatlılık katmak istersen aralara fıstık ezmesi de ilave etmek güzel bir fikir olabilir.

2. SMOOTHİE KASELERİ

Renkli sunumu ve kolay hazırlanışı ile smoothie kaseleri yapmak özellikle sabah saatlerinin kurtarıcısı olabiliyor. Kaselerin en önemli kısmı ise üzerine birbirine uyumlu ve doyurucu malzemeler ile süslemek. İşte bu yüzden granolasız bir smoothie kasesi düşünemiyoruz. Hatta Unibble’ın Banana Granola’sını özellikle tavsiye ederiz.

3. GRANOLA BAR

Granolayı kaşıkla yiyerek uğraşmak istemiyorsan minik barlar yapıp tüketebilirsin. Harika da bir ara öğün olur. Yer fıstığı ezmesi veya püre haline getirilmiş hurma kullanarak granolaları bir araya getirip şekil verebilirsin.

4. YULAF LAPASI (PORRİDGE)

Süt ile kaynatarak lapa haline getirilen yulaf ezmesi yani “porridge” sabah kahvaltıları için güzel bir tercih. Yerken biraz çıtır tat da alabilmek için üzerine granola serpmek hem lezzetini hem de sunumunu güzelleştirecektir.

5. SMOOTHİE

Meyve veya sebzeleri blender’dan geçirerek elde edilen sağlıklı içecek smoothie’ye hiç granola eklemeyi denedin mi? Bir bardak smoothie için bir yemek kaşığı dolusu granola ekleyerek içeceğini enerji dolu bir öğüne çevirebilirsin.

6. CHİA PUDİNG

Smoothie kaselerinde olduğu gibi chia pudingler de üzerine doyurucu ürünler eklendiğinde çok daha leziz bir hal alıyor. Örneğin Unibble’ın Blueberry Banana Granola’sı ile hazırlayacağın bir chia pudingi enerji ve lif dolu bir sağlıklı öğüne çevirebilirsin.

7. MÜSLİ

Yulaf ezmesini bir gece önceden süte yatırdığında ertesi sabah için çok lezzetli müsli elde edebilirsin. Müsliyi yemeden önce taze meyveler ve granola ile süsleyerek son halini verebilirsin. Hatta badem posalı müsli tarifimize bakarak fikir alabilirsin!

8. MUFFİN VEYA KEK

Granolanın en güzel yanlarından biri de keklere çok yakışıyor olması. Tam buğday unu ile yapacağın sağlıklı bir muffine granola serperek lifli dokusunu arttırabilirsin. Aynı şekilde keklerin de üzerine rahatlıkla ekleyebilirsin. Özellikle muzlu ve cevizli kekler ile çok uyumlu oluyor.