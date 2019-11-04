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  3. Görenler inanamadı! Dünyanın en uzun dişini çekti

Görenler inanamadı! Dünyanın en uzun dişini çekti

Görenler inanamadı! Dünyanın en uzun dişini çekti

Almanya'nın Offenbach şehrindeki bir dişçi, dünyanın bilinen en uzun insan dişini çekerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Görenlerin inanamadığı dişin uzunluğu 37.2 milimetreyi buluyor. Haberimizin devamında ayrıntıları bulabilirsiniz.

Max Lukas adlı doktor, 2018'de üst çenesinde şişlik ve şiddetli diş ağrısı şikayetiyle kendisine başvuran hastanın ağzından 37.2 milimetrelik bir diş çekti. Çekilen dişin röntgen filminin gösterdiğinden daha uzun olduğunun ortaya çıkması daha da şaşkınlık yarattı.

Lukas'ın Guiness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için gerekli olan belgeleri hazırlaması ise 1 yıl sürdü.

BİR ÖNCEKİ REKOR HİNDİSTAN'DA 

Frankfurter Neue Zeitung gazetesinin aktardığına göre Guinness sertifikası için ofisinde boş yer hazırladığını ifade eden Lukas, "Dünya üzerindeki her dişçi bunu okuyacak" dedi.

Normal bir insan dişinin ortalama uzunluğu 20 mm.

Bir önceki Guinness rekoru ise Hindistan'da 2017'de 37 milimetrelik bir diş çeken dişçiye aitti.

İŞTE O DİŞ; 

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