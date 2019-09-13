Giardia İntestinalis hastalığından korunmanın 5 yolu!

Giardia İntestinalis, dünya genelinde insanlarda en çok görülen bağırsak parazitidir. Hijyen kurallarına dikkat edildikçe bu hastaşığa yakalanma riski azalacaktır. Parazit içeren hayvan dışkıları ve insanların yaşadığı bölgelerdeki nehir, göl vb. yerleri kirletmesi sonucuyla su kaynaklarının kirlenmesine sebebiyet verebiliriler. Şehirlerde klorlu su verildiğinden dolayı bu ihtimaller ortadan kalkar. Giarda hastalığının belirtileri; sulu ve kötü kokulu dışkı, aşırı gaz, karın ağrısı, iştahsızlı, mide bulantısı ,vücutta aşırı su kaybı olarak gözlenebilir.

GİARDİA İNTESTİNALİS

Hastalık Etkeni:

Giardiyazis hastalığı Giardia intestinalis adlı parazit neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Giardiazis hastalığı ince bağırsakta Giardia Lamblia paraziti tarafında meydana gelen bir hastalıktır. Genelde belirtisizdir ama bazen kronik veya akut ishale yol açabilir.

TÜRLERİ:

Farklı hayvan türlerinde infeksiyona neden olan 40'a yakın tür bildirilmiştir, insanlarda patojen olan tür Giardia intestinalistir.

BULAŞMA YOLLARI:

Parazit, hasta olan veya hasta olmadan bu paraziti ince bağırsakların da taşıyan (portör) insanların dışkılarından bulaşmaktadır.

Parazitin en önemli özelliği bağırsak dışındaki ortamlarda kist yapısına bürünerek uzun süre canlı kalabilmesidir. Bu nedenle insandan insana bulaşmanın en önemli yollan arasında; uygun olmayan suların (denetimsiz satılan sokak suları, kuyu suları, ruhsatsız sular gibi) tüketilmesi, yıkanmamış sebze ve meyvelerin tüketilmesi ve uygun olmayan şartlarda pişirilen yiyeceklerin tüketilmesi de bulaşmada rol oynar.

KORUNMA YOLLARI:

Hastalıktan korunmak için kişisel hijyene dikkat edilmelidir.

Hastalığın bildirildiği bir bölgeyi ziyaret ederken; Sadece kaynamış su, ruhsatlı ve sertifikalı hazır su içilmelidir.

Kanalizasyon atıklarını hiçbir şekilde tarım alanlarında kullanılmaması ve bu atıkların gıda ve içme sularına temasına izin verilmemesi gerekir.

Çiğ tüketilen sebze ve meyvelerin temizliğine özen gösterilmelidir.

Hastalık hakkında insanlar bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidir.

TEDAVİSİ:

Hastalığın tedavisinde uygun antibiyotikler kullanılır.