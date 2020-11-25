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25 Kasım 2020 Çarşamba 15:39 | Son Güncelleme:

Gerdan çorbası tarifi! Gerdan çorbasının püf noktası

Gerdan çorbası tarifi! Gerdan çorbasının püf noktası

Gerdan çorbası nasıl yapılır? Gerdan çorbası hangi yörenin? gibi soruların cevabı akşam yemeğine hazırlık yapanlar tarafından araştırılıyor. Kuzu gerdan etiyle yapılan gerdan çorbası bazı yörelerde düğün çorbası olarak da biliniyor. Gerdan çorbasının püf noktası ve tarifi haberimizde...

Gerdan çorbası kuzunun gerdan etiyle yapılır. Gerdan çorbası için bir tencereye etler ve et suyu alınır. Diğer tarafta un, yumurta, yoğurt ve limon suyu terbiyelenir. Ardından ortaya lezzet kokularıyla mest eden sofralarda ikram edilir. Gerdan çorbası Tunceli ve Bolu gibi birçok ilimizde düğün çorbası olarak da yapılmaktadır. İşte et suyu şifasıyla sofralara assolist olan gerdan çorbası tarifi ve malzemeleri...

GERDAN ÇORBASI MALZEMELERİ

200 gram kuzu gerdan eti

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı yoğurt

2 adet yumurta

Yarım limonun suyu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı su

Karabiber ve kırmızı pul biber

Tuz

GERDAN ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Gerdan çorbası için önce etleri tencerede üzerini geçecek kadar suyla haşlayın. Ardından kemiklerinden ayrılan etleri tencereden alıp bir çatal yardımıyla didikleyin ve yeniden et suyuna ekleyin. Tencereyi ocağa alın.

Başka bir kapta un, yoğurt, yumurta, limon suyu ve suyunu çırpın. İçine biraz da çorbanın sıcak suyundan ekleyip ılıştırın. Gerdan çorbasının püf noktası burada gizlidir.

Bir yandan karıştırarak bir yandan tencereye ekleyin ve iyice kıvama gelmesini sağlayın. Çorbayı bir taşım kaynayana kadar pişirdikten sonra ocaktan alın.

Tuzunu ve karabiberini de ekleyin. Zeytinyağını tavada kızdırıp pul biber içinde hafifçe kavurun. Biberli yağı çorbanın üzerine gezdirip sıcak servis edin. Gerdan çorbası hazır.Afiyet olsun…

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