Genel cerrahinin alanlarını öğrenince çok şaşıracaksınız!

Genel cerrahideki, cerrahi kelimesi Latince'de 'chirurgiae' teriminden köken alır ve 'el işi' anlamına gelir. Genel cerrahinin ilgilendiği hastalıklar oldukça fazladır. Tiroid bezi hastalıkları (goitre, hipertiroidi), meme kanseri ve memenin iyi huylu hastalıkları, yemek borusu (özofagus) kanseri- Özofagusun iyi huylu hastalıkları, mide kanseri- Mide ve on iki parmak bağırsağı (duodenum) ülserlerinin çeşitli sorunları bu hastalıklardan sadece birkaçıdır. Genel cerrahi bölümü çok geniş bir alana sahiptir. Bundan dolayı bu alanla ilgilenen doktorlara ‘genel cerrah’ denir.

GENEL CERRAHİ NEDİR?

Genel cerrahi, vücutta sistemik ve yerel sorunların cerrahi yöntemlerle tedavisi yanında, genel prensipler (yara iyileşmesi, yaralanmaya metabolik ve endokrin cevap gibi) konuları içeren ve gelişimleri açısından pek çok cerrahi ve temel tıp dalları etkilemiş bir teknik disiplindir. Genel olarak yemek borusu, mide, ince bağırsak, kolon, karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yolları dahil olmak üzere karın içeriğine odaklanan bir cerrahi uzmanlık branşıdır. Bunun yanında tiroid, periferik damarlar, meme, travma, yumuşak doku, deri ve fıtıklar üzerine de çalışılır.

GENEL CERRAHİ HANGİ HASTALIKLAR İLE İLGİLENİR?