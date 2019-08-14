Genel cerrahinin alanlarını öğrenince çok şaşıracaksınız!

‘Genel cerrahi nedir? Hangi hastalıklar ile ilgilenir?’ sorusuna basitçe “Genel hastalıklarla” şeklinde cevap verilir. Genel cerrahi vücudumuzda ki sorunların cerrahi yöntemlerle tedavisinin yapıldığı bölümdür. Aynı zamanda yaralanma ve yara iyileşmesi gibi konuları da kapsamına alır. Genel cerrahide sadece ameliyatlarla ilerleyen tedavi süreçleri yoktur. Cerrahi yoğun bakım, parenteral / enteral besleme ve cerrahi enfeksiyonların tedavisi gibi tedavi yöntemleri de vardır.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:00
14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:00
Genel cerrahinin alanlarını öğrenince çok şaşıracaksınız!

Genel cerrahideki, cerrahi kelimesi Latince'de 'chirurgiae' teriminden köken alır ve 'el işi' anlamına gelir. Genel cerrahinin ilgilendiği hastalıklar oldukça fazladır. Tiroid bezi hastalıkları (goitre, hipertiroidi), meme kanseri ve memenin iyi huylu hastalıkları, yemek borusu (özofagus) kanseri- Özofagusun iyi huylu hastalıkları, mide kanseri- Mide ve on iki parmak bağırsağı (duodenum) ülserlerinin çeşitli sorunları bu hastalıklardan sadece birkaçıdır. Genel cerrahi bölümü çok geniş bir alana sahiptir. Bundan dolayı bu alanla ilgilenen doktorlara ‘genel cerrah’ denir.

GENEL CERRAHİ NEDİR?

Genel cerrahi, vücutta sistemik ve yerel sorunların cerrahi yöntemlerle tedavisi yanında, genel prensipler (yara iyileşmesi, yaralanmaya metabolik ve endokrin cevap gibi) konuları içeren ve gelişimleri açısından pek çok cerrahi ve temel tıp dalları etkilemiş bir teknik disiplindir. Genel olarak yemek borusu, mide, ince bağırsak, kolon, karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yolları dahil olmak üzere karın içeriğine odaklanan bir cerrahi uzmanlık branşıdır. Bunun yanında tiroid, periferik damarlar, meme, travma, yumuşak doku, deri ve fıtıklar üzerine de çalışılır.

GENEL CERRAHİ HANGİ HASTALIKLAR İLE İLGİLENİR?

  • Apandisit
  • Memede ağrı
  • Memede kollara doğru yayılan ağrı
  • Memede sertlik hissi
  • Karın bölgesinde şişlik buna bağlı ağrı
  • Basur
  • Hemoroid
  • İnce bağırsak
  • Kalın bağırsak
  • Karaciğer
  • Mide
  • Tiroid bezinin az çalışması
  • Vucutta et beni
  • Siddetli karın ağrısı
  • Dönüşümlü olarak ishal ve kabızlık
  • Karında doygunluk duygusu
  • Sırt ağrıları, sağ omuz bölgesinde gerginlikler
  • Göbek bölgesinde ağrı ve şişlik
  • Kasıkta ağrı ve şişlik
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