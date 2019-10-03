Gebelik testinde dikkat edilmesi gereken 3 nokta!

Gebelik testi, hamilelik şüphesi taşıyan her kadının ev ya da hastane ortamında yapabileceği basit bir testtir. Bu test, kandaki hCG hormonu seviyesini ölçmektedir. Prospektüsteki tüm talimatlara uyulduğunda sonucun %97 oranında doğru çıkması beklenir.

Bazı hamilelik testleri piyasadaki benzerlerine göre daha hassas ve daha pahalıdır ancak gebeliğin tespiti konusunda daha erken sonuç verdiğini söyleyebiliriz. Cinsel birliktelikten 8 gün sonra kandaki 20 mlU ve üstü hCG hormonunu ölçerek sizi doğru sonuca götürür. Orta kalitedeki testler ise 50-100 mlU hCG’yi kanda tespit ettikten sonra doğru sonucu vermesi beklenir.

Gebelik testi direk şu şekilde yapılır diyemeyiz çünkü birden fazla seçeneği bulunmaktadır. Örneğin, idrar testi ile gebeliğinizi test edecek iseniz eczanelerden alacağınız bir gebelik testi ile ev ortamında bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer ”Daha kesin bir sonuç arıyorum.” diyorsanız, kanda HCG hormonunun arandığı, hastane ortamında yapılan kan testlerine başvurabilirsiniz.

GEBELİK TESTİNİN SONUCU NE ZAMAN BELLİ OLUR?

İdrarda gebelik testi, kan testine göre daha hızlı sonuç verir. Test yapıldıktan 5 dakika sonra sonuç belli olur. Kan testi için ise bir hastaneye gitmek ve kan vermek gerekir. Buradan sonucun alınması ise o sağlık kuruluşunun yoğunluğuna göre değişir fakat normal şartlarda kan testinin sonucu 1 saat içinde belli olur.

KESİN SONUÇ İÇİN NE ZAMAN TEST YAPILMALIDIR?

Eczanelerden alacağınız gebelik testi ile adetinizin ilk gecikmesinden itibaren %90’a veren kesin sonuçlar elde edebilirsiniz. Ancak en kesin sonuca kan tahlili ile ulaşılabilir. Bu sonuçların kesinliğini artırmak için gebelik testini sabah uyandığınızda yapmanız da önemlidir. Çünkü idrar, tüm gece birikmiş olan HCG hormonunu en doğru şekilde yansıtır. Ancak HCG hormonunun idrarda bulunması için oldukça yüksek olması gerekir ve idrar testi erken yapılırsa yanlış sonuç verebilir.

AKSİ DURUMLAR NELERDİR?

Eğer gebelik testi pozitifse, idrarda hCG hormonu tespit edilmiş ve hamilelik olasılığı çok yüksek demektir. Fakat erken yapılan gebelik testlerinin negatif sonuçlarında yanıltıcı bir pay vardır. Adet gününden önce uygulanan testlerde sonucunuz negatif çıksa da hamilelik ihtimaliniz mevcuttur. Bu gibi durumlarda adet gününden 7 gün sonra testi tekrar etmeniz tavsiye edilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Adet gününden önce uygulanan testlerde sonucun negatif görünmesi gayet doğaldır fakat bu sonucun pozitife dönme şansı vardır.

Doğru sonucu alabilmek için adet gününüzün gecikmesini beklemek en doğrusudur.

Gebelik testleri, idrardaki hCG hormonunun ölçülmesi mantığı ile çalıştığından, yumurtada döllenme gerçekleştikten 7-10 gün sonra ölçülebilir duruma gelir. Kısacası bu test için 14 gün, yani adet göreceğiniz güne kadar, beklemeniz önerilir.