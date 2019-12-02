Az bilinen lezzet: Gaziantep usulü doğramanın tarifi!

Doğrama yemeğinin yanında kesinlikle bulgur pilavı ve ya pirinç pilavı yapılır. Gaziantep’te gelin çeyizinin gideceği gün erkek tarafı erkek evinde, kız tarafı kız evinde toplanır. Her iki tarafta kendi misafirine genellikle sulu yemekler yapar ve "Doğrama" da bu yemeklerden biridir. Patlıcanın ve içine patlıcan giren yemeklerin besin değerleri oldukça yüksek, besleyici besinlerdir. Bu gibi besinleri aşırıya kaçmadan kararında tüketmek en sağlıklısı olacaktır.

DOĞRAMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

500 gr parça et

1 baş sarımsak

1 büyük soğan

1 kg patlıcan

500 gr domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

Tuz

2 sivri biber

2 salçalık kırmızıbiber

1 kase nohut

2 limonun suyu

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

DOĞRAMA NASIL YAPILIR ?

Geceden ıslattığınız nohudu, domates ve biber salçasını, eti, doğranmış soğanı 2 bardak suyla pişirin. Pişmiş etin üzerine iri parçalar şeklinde doğranmış patlıcan, domates, halka doğranmış sarımsak ve doğranmış biberleri ekleyin. Karışıma limon suyu ilave ederek 10 dakika daha pişirin. Ayrı bir tavada yağı ısıtın nane ve pul biber katarak yağı hafifçe kızdırın. Pişen yemeğin üzerine kızgın yağı ilave ederek sıcak servis yapın.

Not: Bulgur pilavı ve taze yeşilbiber ile karıştırılarak yenilmesi tavsiye edilir.