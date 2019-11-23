Gazeteci Cüneyt Özdemir kanser mi? İlk kez konuştu!

Gazeteci Cüneyt Özdemir Youtube kanalında ürettiği içeriklerle sık sık kamuoyunda gündeme geliyor. En son videolarında bir hastalık şüphesinden bahseden Özdemir, takipçilerine durumu çaktırmadığını ancak çok endişe duyduğunu paylaştı. Birkaç gününün kabusla geçtiğini, bu süreçte hayatı yeniden gözden geçirdiğini söyleyen Cüneyt Özdemir hastalığı ile ilgili son durumu anlattı.

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Cüneyt Özdemir'in açıklamasında; "Biyopsiler oldu, bilmem ne oldu. Temiz çıktı, başka bir şey çıktı. Daha halledilebilir bir şey çıktı. Eşeği kaybettik bir daha bulduk yani öyle söyleyeyim. Neyse şimdi daha halledilebilir sistem var, onu halledeceğim." demişti.

Son paylaştığı videoda ise hastalığı ile ilgili yeniden konuşan Özdemir, " Teşekkür etmek isterim. Geçen sefer hastalığımla ilgili söylediğim şeyler üzerine geçmiş olsun mesajları geliyor. Sağ olun var olun. Patolojiye bir parça yollayınca insan korkuyor ama bir şey çıkmadı. Binlerce insan bununla mücadele ederken çok fazla konusu edilecek bir mesele değil" dedi.