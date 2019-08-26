20. yüzyılın ilk sanat devrimi: Fovizm

Fovizm Sanat Akımı, programı ve teorileri kesin bir akım değil, birkaç ressamın bir araya gelmesi ile eşit kaygılarla çalışmalarından doğmuş bir hareket olarak bilinmektedir. Empresyonizm ve Neo-Empresyonizm akımlarının bir sonucu olarak ele alınan Fovizm Sanat Akımının ilk gösterisi, Sonbahar Sergisi’nde Henri Matisse’in etrafına toplanan genç ressamların, eserleri bir salonda toplanıp sergilenerek düzenlenmiştir.

FOVİZM TARİHİ

Fovizm, 1898-1908 yılları arasında Henri Matisse tarafından Fransa'da geliştirilen bir sanat akımıdır. En önemli özelliği, tüpten çıkmış gibi çiğ ve bağıran renklerin doğrudan kullanımıdır.[1] Matisse, Derain ve Vlaminck'in Paris'te açtıkları bir sergide ilk kez duyulmuştur. 1905 yılında gerçekleşen bu sergi, modern resme birçok katkıda bulunmuştur. Sergiye gelenler daha önce hiç karşılaşmadıkları bir anlatımla karşılaşmışlardır. Tuval üzerine sürülmüş doğrudan renkler, bozuk perspektif gelenleri şaşırtmıştır. Sergide bulunan ünlü eleştirmen Louis Vauxcelles bu gruba "Les fauves" (vahşi hayvanlar) olarak hitap etmiştir. Akım adını buradan alır.[2] Fovizm'de görsellik ön plandadır.

Vincent van Gogh ve Paul Cezanne'dan, Seurat'ın Puantilizm'inden etkilenmişlerdir. Noktalarla boyama stili, yerini; düz motifler halinde özgürce uygulanan, çarpıcı saf renklere, geniş kesik fırça darbelerine bırakmış olsa da renk uyumu merkezli bir akım olmuştur.

Derain'in "Renk için Renk" ideali böylece somutlaşmış, artık bir nesne kendi parlaklığını yaratabilirdi. Akımda ilham kaynağı olan önemli unsurlardan biri, Güney Fransa'daki Collioure şehridir.