20. yüzyılın ilk sanat devrimi: Fovizm

20. yüzyıl'da modern sanatçılardan oluşan Les Fauvez isimli gurbun renkleri vurgulu ve güçlü şekilde kullanımı ile başlamış Fovizm Sanat Akımı temel renklerin gelişmesi temeline dayanan Fovizm Sanat Akımı, 20. yüzyılın ilk sanat devrimidir. "Fovizm nedir?" sorusunun yanıtını sizin için araştırdık…

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:30
26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:30
20. yüzyılın ilk sanat devrimi: Fovizm

Fovizm Sanat Akımı, programı ve teorileri kesin bir akım değil, birkaç ressamın bir araya gelmesi ile eşit kaygılarla çalışmalarından doğmuş bir hareket olarak bilinmektedir. Empresyonizm ve Neo-Empresyonizm akımlarının bir sonucu olarak ele alınan Fovizm Sanat Akımının ilk gösterisi, Sonbahar Sergisi’nde Henri Matisse’in etrafına toplanan genç ressamların, eserleri bir salonda toplanıp sergilenerek düzenlenmiştir.

FOVİZM TARİHİ

Fovizm, 1898-1908 yılları arasında Henri Matisse tarafından Fransa'da geliştirilen bir sanat akımıdır. En önemli özelliği, tüpten çıkmış gibi çiğ ve bağıran renklerin doğrudan kullanımıdır.[1] Matisse, Derain ve Vlaminck'in Paris'te açtıkları bir sergide ilk kez duyulmuştur. 1905 yılında gerçekleşen bu sergi, modern resme birçok katkıda bulunmuştur. Sergiye gelenler daha önce hiç karşılaşmadıkları bir anlatımla karşılaşmışlardır. Tuval üzerine sürülmüş doğrudan renkler, bozuk perspektif gelenleri şaşırtmıştır. Sergide bulunan ünlü eleştirmen Louis Vauxcelles bu gruba "Les fauves" (vahşi hayvanlar) olarak hitap etmiştir. Akım adını buradan alır.[2] Fovizm'de görsellik ön plandadır.

Vincent van Gogh ve Paul Cezanne'dan, Seurat'ın Puantilizm'inden etkilenmişlerdir. Noktalarla boyama stili, yerini; düz motifler halinde özgürce uygulanan, çarpıcı saf renklere, geniş kesik fırça darbelerine bırakmış olsa da renk uyumu merkezli bir akım olmuştur.

Derain'in "Renk için Renk" ideali böylece somutlaşmış, artık bir nesne kendi parlaklığını yaratabilirdi. Akımda ilham kaynağı olan önemli unsurlardan biri, Güney Fransa'daki Collioure şehridir.

ilgili yazılar
Göğüs hastalıkları için süper güç niteliğinde: Bamya tohumu
Göğüs hastalıkları için süper güç niteliğinde: Bamya tohumu
Hissizliğin tıptaki karşılığı: Anestezi
Hissizliğin tıptaki karşılığı: Anestezi
Hayran kalacaksınız: Anatomi
Hayran kalacaksınız: Anatomi
Nesli tehlike altında olan iki türe uluslarası koruma kararı
Nesli tehlike altında olan iki türe uluslarası koruma kararı
Çok sık mı öksürmeniz var? İşte gideceğiniz doktor!
Çok sık mı öksürmeniz var? İşte gideceğiniz doktor!
Çingene pilavını tattınız mı daha önce? İşte tarifi
Çingene pilavını tattınız mı daha önce? İşte tarifi
En Yeniler
20. yüzyılın ilk sanat devrimi: Fovizm
20. yüzyılın ilk sanat devrimi: Fovizm
Dikkat çekmeyi başarıyor: Hint mitolojisine yakından bakış
Dikkat çekmeyi başarıyor: Hint mitolojisine yakından bakış
Göğüs hastalıkları için süper güç niteliğinde: Bamya tohumu
Göğüs hastalıkları için süper güç niteliğinde: Bamya tohumu
Kısa sürede etkili sonuç: Kakao maskesi
Kısa sürede etkili sonuç: Kakao maskesi
En çok kazanan 10 kadın oyuncu!
En çok kazanan 10 kadın oyuncu!
Rüyasında para görenler anlamını merak ediyor! İşte yorumu
Rüyasında para görenler anlamını merak ediyor! İşte yorumu
Aşçı çorbasının en leziz tarifi!
Aşçı çorbasının en leziz tarifi!
Gebelikte uçağa binmek tehlikeli mi?
Gebelikte uçağa binmek tehlikeli mi?
Acı biber neden yanma hissi verir?
Acı biber neden yanma hissi verir?
Brokoli saçları gürleştiriyor!
Brokoli saçları gürleştiriyor!
Pomelo 5 konuda şifa etkisi yaratıyor!
Pomelo 5 konuda şifa etkisi yaratıyor!
Nesli tehlike altında olan iki türe uluslarası koruma kararı
Nesli tehlike altında olan iki türe uluslarası koruma kararı
Hayran kalacaksınız: Anatomi
Hayran kalacaksınız: Anatomi
Brezilya'nın meşhur sokak karnavalı: Samba!
Brezilya'nın meşhur sokak karnavalı: Samba!
Çok sık mı öksürmeniz var? İşte gideceğiniz doktor!
Çok sık mı öksürmeniz var? İşte gideceğiniz doktor!
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin