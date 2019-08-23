Fosilleri en iyi onlar tanıyor

Fosil bilim ölmüş varlıkların "fosil" olarak isimlendirilen taşlaşmış kalıntılarından ya da izlerinden geçirdikleri gelişmeleri, çeşit ve şekilleri, yaşama ortamları, ortaya çıkışları ve yok oluşlarıyla, zaman ve mekândaki dağılış ve yayılışlarını araştıran bilim dalı olarak adlandırılır. Bu alanda kullanılan birçok yöntem vardır. Ayrıca fosil bilim iki çeşit olarak incelenir. ‘Fosilleri inceleyen bilim dalına ne ad verilir?’ sorusunun detaylı yanıtı haberimizde…

23 Ağustos 2019 Cuma 09:30
23 Ağustos 2019 Cuma 09:49
Fosilleri en iyi onlar tanıyor

Fosilleri inceleyen bir bilim dalı bulunmaktadır. Fosilleri inceleyen bilim dalı ismini, Yunanca palaios (eski) onto (varlık) ve logos (bilim) kelimelerinden almıştır. Aynı zamanda fosil bilimi jeolojiye yardım eden bir bilimdir. Bu bilim dalı, bilim dünyasında oldukça önem arz ediyor. “Fosilleri inceleyen bilim dalına ne ad verilir?” sorusunun detaylı yanıtı haberimizde…

FOSİLLERİ İNCELEYEN BİLİM DALINA NE AD VERİLİR?

Paleontoloji, taşılbilim ya da fosil bilim, fosilleri veri olarak kullanarak dünyada yaşamın tarihini yazmak amacını taşıyan bilim dalıdır.

Yunanca palaios (eski) onto (varlık) ve logos (bilim) kelimelerinden türemiştir. Eski varlık bilimi olan Paleontoloji; Stratigrafi, Sedimantoloji, Tarihsel Jeoloji, Biyoloji, Ekoloji, Coğrafya, Klimatoloji ve Evrim ile yakın ilişkilidir.

Fosil bilim fosil bilim ya da taşıl bilim olarak da bilinir. Bir başka tanımlamayla, ölmüş varlıkların "fosil" olarak isimlendirilen taşlaşmış kalıntılarından ya da izlerinden hareketle, jeolojik zamanda yaşamış olan canlıların en ilkelinden günümüzdeki en gelişmiş olanlarına değin geçirdikleri gelişmeleri, çeşit ve şekilleri, yaşama ortamları, ortaya çıkışları ve yok oluşlarıyla, zaman ve mekandaki dağılış ve yayılışlarını araştıran bilim dalıdır. İlk paleontoloji araştırmaları Leonardo da Vinci tarafından, Mısırdan getirilmiş kireçtaşında nummulitesleri görmesiyle yapılmaya başlanmıştır. Da Vinci Nummulites'in, bir organizma kalıntısı olduğunu anlamıştır.

Fosil bilim iki çeşit olarak incelenir. Bunlar;

  • Makropaleontoloji: Mikroskopta incelenmeyen, makro büyüklükteki fosilleri araştıran paleontolojinin alt dalıdır.
  • Mikropaleontoloji: Çıplak gözle incelenemeyen, ancak mikroskopla incelenebilen fosilleri araştıran paleontolojinin alt dalıdır.

Fosil bilim bu şekilde araştırmalarıyla yer ilmi olan jeolojiye de yardımcı olmaktadır. Bu şekilde yapılan araştırmalar neticesinde tam olarak zamanımıza kadar gelebilmiş fosil zincirine rastlamak mümkün olabilir.

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