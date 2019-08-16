Bu başarıyı Kraliyet Akademisi ödüllendiriyor!

Fizyoloji, canlı organizmaların ve onların organ, hücre ve moleküllerin önemli işlevlerini tanımlar. Fizyolojinin odak noktası canlı bir sistemde var olan kimyasal veya fiziksel işlevleri nasıl devam ettiğidir. Fizyolojinin alanları geniştir. Bunlardan bazıları hayvan fizyolojisi, bitki fizyolojisi, hücresel fizyolojidir. Bu alanda ödül kazananlara ödülleri, Kraliyet İsveç İlimler Akademisi tarafından verilir. ‘Fizyoloji nedir?’ sorusunun detayları haberimizde…

16 Ağustos 2019 Cuma 10:54
16 Ağustos 2019 Cuma 10:54
Bu başarıyı Kraliyet Akademisi ödüllendiriyor!

Fizyolojiyle ilgilenen bilim insanlarına fizyolog denir. Fizyolojik yaklaşımların temel prensiplerinin belirlenmesinde kullanılan iki kavram vardır. Bunlar iç ortam ve homeostazdır. Fizyolojik bilgiler, insanın çalışmasının en iyi biçimde düzenlenmesini sağlamak için belirlenmiştir. Son zamanlarda fizyoloji alanlarına spor fizyolojisi ile çalışma fizyolojisinin de eklendiğini belirtmek gerekir.

FİZYOLOJİ NEDİR?

Fizyoloji en basit tanımıyla, yaşamın mantığını araştıran bir bilim dalıdır. Yunanca doğa anlamına gelen “physis” kelimesi ile bilim anlamına gelen “logos” kelimesinin birleşmesi ile ortaya çıkmış olan fizyoloji terimi, moleküler düzeyden hücre, doku, organ, sistem ve organizma düzeylerine kadar fonksiyonu ve bu fonksiyonun altında yatan mekanizmaları araştırır.

Doğadaki canlı organizmaların sayıca büyüklüğü ve çeşitliliğinden dolayı, tüm canlıların yaşamsal işlevlerini birden incelemek mümkün olmayacağından, fizyoloji alanı kendi içinde “İnsan Fizyolojisi”, “Hayvan Fizyolojisi” ve “Bitki Fizyolojisi” gibi büyük bölümlere ayrılır. Bu bölümler de daha sonra sinir sistemi fizyolojisi, kalp ve dolaşım sistemi fizyolojisi gibi alt alanlara ayrılır.

İç ortam ve homeostaz kavramları, fizyolojik yaklaşımın temel prensiplerini belirler ve fonksiyonun araştırılmasında her düzeyde etkileşimlerin önemini vurgular. Bağlantılı olarak, fizyoloji araştırmalarında çok çeşitli deneysel ve uygulamalı yöntemler kullanılmaktadır.

Fizyoloji; tıp, hemşirelik, sağlık hizmetleri meslek yüksek okulları gibi insan sağlığı ile ilgili eğitim kurumlarının yanında, veterinerlik fakültelerinde de temel derslerden biri olarak önemli bir yer tutmaktadır. Fizyologlar bu kurumlarda eğitim ve araştırma faaliyetlerini birlikte yürütürken, sağlık kuruluşlarında rutin sağlık hizmetleri içinde yer alan fizyologlar da bulunmaktadır.

FİZYOLOJİ NE DEĞİLDİR?

Fizyoloji alanı, genellikle Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (yaygın bilinen ismiyle fizik tedavi) ile karıştırılır. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon bilim dalı; kas, iskelet sistemi ve sinir sisteminin fonksiyonel yetersizliklerinin tanı ve tedavisinde ısı, elektrik akımı gibi fiziksel ajan ve teknikler kullanır. Fizyoloji ise, insan ve diğer canlıların normal fonksiyonu araştırır ve hastalıklarla ilişkili değildir. Bununla birlikte, şu anda ülkemizde resmen bir branş olarak tanınmayan fizyopatoloji alanı; hastalıkların altında yatan fizyolojik mekanizma değişikliklerini inceler ve pek çok fizyoloğun da ilgi alanına girmektedir.

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