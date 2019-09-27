Finesse rinoplasti nedir?

Finesse rinoplasti, bir hastanın burnunda sadece ince düzenlemeler yapılması ile ilgili rinoplasti türüne verilen isimdir. Burun estetiği genellikle burnun çok özel kısımlarına yapılır ve burnun genel yapısının geniş çaplı yeniden işlenmesini gerektirmez. Tipik olarak, bu tür rinoplasti, zaten güzel biçime sahip ve orantılı burunları olan ve yalnızca ufak değişiklik isteyen kişiler üzerinde gerçekleştirilir. Bu tip bir hasta genellikle genel görünüşünü etkilemeyecek, en yakın arkadaşları ve ailelerinin bile fark edemeyeceği bir düzelme ister.

Hastaların finesse rinoplastide talep ettikleri değişiklikler ufak burun ucu revizyonları, küçük kemik çıkıntıların alınması veya asimetrik burun deliklerinin düzeltilmesi yöntemlerini içerir. Finesse rinoplasti arayışında olan birçok hasta, aktörler, modeller, dansçılar veya halkın gözü önünde olan kişilerdir. Genellikle görüntülerini mükemmelleştirmek ve fiziksel ideallerine daha yakın olmak için en ince değişiklikleri ararlar.

KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Finesse rinoplasti tüm hastalar için uygun değildir. Bazı hastalar, ele almak istedikleri konulara veya altta yatan başka bir burun koşuluna (örneğin, sapmış bir septum) dayanan tam bir rinoplastiye ihtiyaç duyabilirler. Bazı durumlarda ise değişim rinoplasti yapmaktan ziyade bir estetik dolgu maddesi kullanılabilecek kadar küçük de olabilir.

Gerekli değişiklikler küçük olabilir, ancak cerrahın sabrı ve becerisi hala çok önemlidir. Bu nedenle cerrah hastalarının talep ettiği kesin değişiklikleri yapmak için gerekli beceriye sahip olmalıdır. Hastalar için en yüksek kalitede ve hassas sonuçlar elde etmek için 3D tasarım cihazları, 3D Mask yöntemini, yüksek çözünürlüklü görüntüleme yöntemlerini de kullanmalıdır. Sadece küçük değişiklikler ele alınsa da, bu durumlar çoğu zaman en zorlayıcı olabilir, çünkü gözle görülür gelişme de ince olacaktır.

İYİLEŞME SÜRESİ NASILDIR?

Finesse rinoplasti isteyen kişiler genellikle daha sonra başkaları tarafından kolaylıkla fark edilmeyecek değişiklikler ve bir prosedür istemektedir. Ayrıca rinoplasti sonrasında da yaşantılarında kesintiler olmasından da endişe duyarlar. İleri teknolojili teknikler kullanarak yapılan finesse rinoplastide hastalar için mümkün olan en kısa süreli iyileşme sürecini sağlayan çok hassas prosedürler uygulanmaktadır. Ancak yine de iyileşme süresi, istenen değişikliklere ve vücudun prosedüre cevabına bağlı olarak her hasta için değişiklik gösterir.

Finesse rinoplastiniz planlamadan önce burnunuzun ve yüzünüze çok dikkatli ve ayrıntılı bir değerlendirmesi yapılmalıdır. Değişiklikler küçük olsa da, burnun görünümünü etkileyebilir ve doğru yapılmazsa yüzün uyumunu bozulabilir. Buna ek olarak, bazı hastalar bu kadar ince değişikliklerden yararlanamayabilir ve estetik cerrahınız, ne zaman bir finesse rinoplastisi yapmaktan kaçınması gerektiğini bilmeli ve hastaya en doğru tekniği uygulamalıdır.

Rinoplastide "ideal burun stratejisi" önemlidir. Bunun için iyi bir burun vizyonuna sahip olunmalı ve rinoplasti hedefleri her yüz için ideal burunu oluşturmaya yönlendirilmelidir. Başarılı bir rinoplasti operasyonu yüz ile burun arasındaki bir evliliktir, böylece burun görünümünü iyileştirmekle kalmaz, yüz özelliklerinin geri kalanı geliştirir.