Baş dönmesinin sebebi olabilir: Ferritin eksikliği!

Demir eksikliği anlamına da gelen ferritin düşüklüğü, vücudun yeterli miktarda demir alamaması sonucunda ortaya çıkar. Demir eksikliği üzerine vücuttaki kan üretimi azalır ve dokulara taşınan oksijende bir azalma meydana gelir. Bunun ardından da ferritin eksikliği baş gösterir.

FERRİTİN EKSİKLİĞİ NEDEN MEYDANA GELİR?

Kazalar ya da düşmeler gibi yaralara ve iç kanamalara neden olan olaylarda da ferritin düşüklüğü yaşanır. Bunlara ek olarak kadınların yaşadığı adet kanamaları ve herkeste görülen kronik enfeksiyonlar da ferritin eksikliğine sebebiyet veren olaylar arasında yer alır.

Sigara ve alkol kullanımının yanı sıra beslenme bozuklukları da ferritin eksikliğini ortaya çıkaran başlıca durumlardır. Vücudun ihtiyaç duyduğu gıdaları alamaması üzerine demir, sindirim sistemi tarafından yeterince işlenemez ve ferritin düşüşü yaşanır. Bu nedenle ferritin eksikliği ve yüksekliği konularında gerekli özen gösterilmeli ve yıllık sağlık taramalarında ferritin de özel olarak kontrol ettirilmelidir.

FERRİTİN EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vücuttaki demir miktarı normal değerlerin oldukça altındaysa bu duruma demir eksikliği anemisi denir ve bu, ferritin düşüklüğü yaşandığı anlamına gelir. Bu sıkıntıdan muzdarip kişilerde halsizlik ve yorgunluğun yanı sıra baş dönmesi, kronik yorgunluk ve nefes alıp vermede zorlanma gibi belirtiler görülür.

Kişide yemek yeme isteğinin azalması anlamına gelen iştahsızlık da ferritin düşüklüğünün bir başka göstergesidir.

FERRİTİN HANGİ BESİNLERDE VAR?

Sakatat, deniz ürünleri, et, yumurta sarısı ve karaciğer gibi hayvansal gıdalarda yoğun olarak bulunan ferritin, nohut ve ıspanağın yanı sıra pekmez ve ceviz gibi bitkisel besinlerde de mevcuttur. Süt ise demir ve ferritin açısından son derece fakir bir besindir.