Fenerbahçe spikeri Dilay Kemer'in duygulandıran paylaşımı

FB TV spikeri Dilay Kemer'in hastalığı bir süredir sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Kan kanseri hastalığı ile mücadele eden Dilay Kemer ekran önünde başarılı sunumları ile izleyicilerin ilgisini ve beğenisini kazanmıştı. Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren Dilay Kemer hastalığı ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Dilay Kemer'in açıklaması şöyle: " Tedaviye başlamadan hemen önce çok sevdiğim doktorlarımdan biri bana heyecanla başından geçen bir olayı anlattı. Bir taksiye biniyor (şoförde sarı lacivertli forma) yolculuk esnasında telefonla konuşuyor. Hastaneden arıyorlar. Konuşmanın arasında kemik iliği sözü geçince, taksicinin dikkatini çekiyor ve kök hücre bağışı ile ilgili sorular sormaya başlıyor doktoruma... "Biz arkadaşlarımızla kök hücre bağışçısı olmaya karar verdik bizim Dilay için" diyor. Doktorum şaşkın, bir yandan da belli etmemek için "Dilay kim?" diye soruyor. "İşte bizim Dilay Kemer, Fenerbahçe'den. Biz hepimiz onun için bağışçı olacağız, belki ona uygun çıkarız ne kadar süper bir şey olur düşüncenize" diyor. Bu kadar tesadüf bu önemli tedavi öncesi bize güzel bir işaret gibi geldi, benim gözlerim doldu dinlerken. Aylar önce doktoruma bu hastalığın bana gelmesinin şöyle ulvi bir sebebi olmalı bir işe yaramalı, belki de birilerine yardım etmeliyim demiştim. Bir kişinin bile donör olmasına vesile olduysam ne mutlu bana ve darısı nicelerine, buradan o taksici kardeşimize de çok çok selamlar..."

DİLAY KEMER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1988 Antalya doğumlu olan Dilay Kemer Fenerbahçe TV’de spikerlik yapmaktadır. Başarılı spiker, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunudur.

2014 yılının Ekim ayından beri sarı lacivertli kulüpte görev yapan Kemer, haber bülteni ve program sunmaktadır.