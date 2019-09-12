Bir Osmanlı Mutfağı lezzeti: Fasulye pilaki

Osmanlı’dan günümüze kadar uzanan fasulye pilaki nasıl yapılır merak ediliyor. Lezzetiyle herkes tarafından sevilerek tüketilen fasulye pilaki birçok kişi tarafından nasıl yapılır merak ediliyor. Yaz kış fak etmeden tüketilen fasulye pilaki yardımcı yemek ve meze olarak sofralarda tercih ediliyor.

FASULYE PİLAKİ KULLANILAN MALZEMELER

* 250 Gram Kuru fasulye,

* 1 orta boy soğan

* 1 bas¸ sarımsak

* 2 orta boy havuç

* 1 orta boy kereviz,

* 2 çay kaşığı toz şeker

* 5 yemek kaşığı zeytinyağı

* Tuz

* Karabiber

FASULYE PİLAKİ YAPILIS¸ TARİFİ

Fasulyeleri yıkayın, sekiz-on saat süre ile soğuk suda bekletin. Soğanın kabuğunu soyun, diş şeklinde çentin. Sarımsakların kabuğunu soyun, bütün bırakın. Havucu kazıyın, uzunlamasına ikiye bölün, bir santim kalınlığında yarım ay şeklinde doğrayın.

Kerevizin kabuğunu soyun, bir santimlik küp şeklinde doğrayın, kararmaması için limonlu soğuk suya atın. Tencereye ıslatılmış fasulyeyi soğuk su ve tuz ile birlikte koyarak beş dakika kaynatın, süzün, köpüklenmiş bu suyu atın.

Tencereye yeniden soğuk su koyarak fasulyeleri yumuşayıncaya kadar haşlayın,, süzün. İki kaşık zeytinyağı ile soğan ve Sarımsağı 3-4 dakika kavurun, havucu ekleyin 2-3 dakika daha kavurun, kerevizleri katın, bir su bardağı sıcak su koyun, toz şeker, tuz ve karabiberi ekleyin.

Kaynamaya başlayınca süzmüş olduğunuz haşlanmış fasulyeleri ilave edin, on dakika kısık ateşte, arada bir suyunu kontrol ederek, gerekirse sıcak su ekleyerek, pişirin. Ocağı söndürünce tencereye, kalan üç kaşık zeytinyağını ilave edin, karıştırın ve kapağı kapalı olarak soğumaya bırakın.

Ilık veya soğuk olarak ikram edin. Arzu ederseniz yemeği ateşten almadan önce biraz sıcak suda eritilmiş 1 yemek kaşığı domates salçasını renk vermesi için katabilirsiniz.

KURU FASULYENİN FAYDALARI

Kuru fasulye sağlıklı beslenme diyetleri için de rahatlıkla tercih edilebilecek bir yiyecektir. Protein ve anorganik tuzlar açısından çok zengin olan kuru fasulye, kemik yapısının güçlenmesine de yardımcı olmaktadır. Kuru fasulye sinirleri de kuvvetlendirir.

Gıda uzmanları üzerinde önemle durulması gereken konunun, kuru bakliyatın pişirilmesi olduğunu belirtiyor. Çünkü dikkatli pişirilmediğinde vitamin ve Mineral değerlerinde ciddi kayıplar meydana gelebilmektedir.

Kuru fasulyenin diğer bakliyatlarda olduğu gibi pişirmeden önce en az 8 Saat suda bekletilmesi ve pişirirken de köpüğünün alınması gereklidir.

Baklagillerin Gaz yapmasını önlemek için ıslatmak gerekir. Çeşidine ve mevsimine göre değişen sürelerde yapılan ıslatmayla baklagillerdeki gaz yapıcı etken olagosakkaritler ıslatma suyuna geçer. Bir Gün suda bekletilip pişirilmelidir.

STRESİ YENYEMEYE YARDIMCIDIR

Kuru fasulye, nohut, barbunya gibi sindirimi zor olan karbonhidratları içeren kuru baklagiller, kan şekerinizin daha uzun süre dengede kalmasını sağlayarak gerginliğinizin tırmanmasını engellemeye yardımcı olur.