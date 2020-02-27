Farenjite karşı doğal çözüm! Bitkiler

Hastalıklarla baş etmeye çalışırken bazı bitkiler imdadımıza yetişiyor. Hatta çoğu insan bazı bitkilerin ilaçtan çok daha iyi geldiğini belirtiyor. Bu hastalıklardan biri olan farenjit hastalığı bilimsel açıklaması ile ağız ve burun boşluğunun arka tarafında bulunan farinksin yani yutağın iltihaplanması anlamına gelmektedir. Farenjit bulaşıcı bir rahatsızlıktır ve tedavide geç kalınması durumunda bronşite, dönüşme ihtimali oldukça yüksektir. Aynı zamanda bu hastalığın tanısı konmuş hastalarda yüksek ateş, ses kısılması gibi bulgulara da rastlanmaktadır. Akut farenjitin tekrarlaması kronik bronşite dönüşmesine sebebiyet verir. Kronik farenjitte, boğazda ağrı yoktur diyememekle birlikte akut farenjite göre bu ağrının şiddeti daha azdır. Kronik farenjitte boğazda bir cisim varmış hissi sürekli kaşınmaya ve gıcık şeklinde öksürüğe neden olur.

SÜT İLE KARIŞTIRARAK İÇİLMELİ

Zencefil: Yoğun şekilde mikrop kırıcı özelliğinin yanında süt solunum yollarını açmaya yardımcı olan zencefil farenjit tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Etkili antioksidanlar arasında gösterilen zencefil salatalarda kullanıldığı gibi zencefil çayı hazırlanarak farenjit tedavisinde kullanılabilir.

Zerdeçal: Boğaz ve solunum yollarının mikroplardan temizlenmesine karşı oldukça etkili olan zerdeçal aynı zamanda göğüs ağrılarına da faydalıdır. Bir bardak süte yarım çay kaşığı zerdeçal koyun ve iyice kaynatın. Soğuduktan sonra biraz bal ekleyerek günde 3 kere için. Kısa sürede farenjitten kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

Nane: Farenjite iyi gelen diğer bir bitki ise nanedir. Nane farenjitten tahriş olan boğazların yeniden toparlanmasını sağlar. Bunun yanında solunum yollarını açtığı gibi, hastalıktan meydana gelen tahrişin kısa sürede giderilmesine yardımcı olabilir. Nane çiğnemek veya suda kaynarken buharını solumak faydalı olabilir.

Limon: C vitamini açısından oldukça zengin olan Limon farenjite iyi gelen diğer bitkidir. Limon suyuyla gargara yapmak boğazlarda farenjitin enden olduğu tahrişin kısa sürede iyileşmesini sağlayabilir ve boğazı mikroplardan temizler.

Bal: Eski medeniyetler dahil, asırlardır bir çok hastalığın tedavisi için kullanılan balın doğal antibiyotik özelliği vardır, çok güçlü mikrop kırıcı özelliği olan bal tüketimi farenjit sorunlarını azaltmaya yardımcı olabilir.

Fesleğen: Fesleğen magnezyum içerdiğinden dolayı kan akışını hızlandırır. Bunun yanında etkili antioksidanlar arasında gösterilmektedir Böylece farenjit hastalığına karşı etkili bir bitkisel çözüm olabilir. Boğaz ve üst solunum yollarında belirli rahatlama sağlar. Fesleğeni suda kaynatarak içebilir veya fesleğen yapraklarını çiğneyebilirsiniz.

Sarımsak: Sarımsak göğüs ağrısı için gösterilen etkili ev ilaçlarından biridir. 2006 yılında yapılan bir araştırmaya göre, düzenli sarımsak tüketimi kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini azalttığını ortaya koymaktadır. Birkaç diş sarımsağı ağızda çiğnemek veya suya katarak içmek farenjit tedavisinde katkıda bulunur.

Adaçayı kürü

1 su bardağı su, 1,5–2 yemek kaşığı dolusu ada çayını kaynamakta olan suyun içine atın. 10 dakika kaynatın. Ilıdıktan sonra, süzün. Günde 3 defa özellikle sabahları dişlerinizi fırçaladıktan sonra ve akşam yatmadan 2 defa uygulayın. 3–4 gün içinde farenjit ve bademcik iltihabı geçecektir.