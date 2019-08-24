Facebook hesabı açma ve kapatmanın yolları

Facebook başta Harvar Üniversitesi’nde popüler hale gelmiş ve daha sonrasında tüm dünyaya yayılmıştır. Facebook açmak isteyenler bunun hangi yollarla olacağını merak ederken, facebook hesabını kapatmak isteyenler ise nasıl kapatacağını sorguluyor. Haberimizin devamında facebook hesap açma ve kapamanın nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz.

FACEBOOK HESABI AÇMA

Facebook, Dünya'nın en çok kullanılan sosyal paylaşım sitesi. Facebook her geçen gün kullanıcıları arttırmakta. Facebook'ta hesap işlemi nasıl yapılır sorusuna cevap ise haberimizde. Peki Facebook'ta yeni bir hesap nasıl açılır. İşlemleri tek tek sizler için açıklayacağız.

1.adım: Daha önce Facebook hesabı açarken kullanılmamış bir mail hesabına sahip olmalısınız. Bunu da gmail hesabı açarak yapabilirsiniz. Meail adresiniz yoksa telefon numarası ile giriş yapabilirsiniz.

2.adım: www.facebook.com sitesine girebilirsiniz.

3. adım: Facebook sitesine girdiğiniz yukarıdaki görmüş olduğunu sayfa önünüze açılacaktı. Oradaki ad soyad, mail adres,şifre tarih bilgilerini doldurarak hesap aç butonuna tıklayarak işlemi başlatabilirsiniz.

4.adım: Mail adresiniz yada telefonunuza gelen doğrulama kodu ile işlemlerinize devam edebilirsiniz.

Diğer adımları da Facebook sizleri yönlendirecektir ve kısaca işlemleri yapabilirsiniz.

Facebook hesabınızı kalıcı olarak kapatmayı ve bir daha kullanmayı düşünmüyorsanız, derdinize çare buluyoruz. "Facebook hesap silme işlemleri" sayesinde bir daha facebook hesabınıza giriş yapamayacak ve sizleri kimsenin bulamamasını sağlayacaksınız. Facebook hesap silme işlemine başlamadan önce dilerseniz Facebook'unuzun bir kopyasını isteyebilirsiniz.

Facebook hesap silme işlemini gerçekleştirmeden önce Facebook verilerinizin kopyasını almak için;

İlk olarak "Ayarlar" bölümüne giriş yapın. Sonrasında ise karşınıza profil bilgilerinizin olduğu sayfa gelecektir. Bu sayfanın en alt bölümünde "Facebook Verileni Kopasını İndir" yazısını göreceksiniz. O bölüme tıklayarak Facebook verilerinizin kopyasını indirebilirsiniz.

Facebook hesabınızı tamamen sildiğiniz zaman insanlar Facebook’ta profilinizi görmeyecektir. Fotoğraflarınızın, durum güncellemelerinizin veya yedek sistemde olan verilerin tamamının silinmesi 90 güne kadar sürebilir. Hesabınızı sildikten sonra gönderdiğiniz mesajlar onlarda kayıtlı kalabilir.

FACEBOOK HESAP SİLME LİNKİ

"Facebook hesap silme linki", hesabını kapatmak isteyen kullanıcıların merak ettiği bir konudur. Aslında "Facebook hesap silme linki" diye bir şey yoktur. Bu link sadece Facebook hesap silme sayfasına kullanıcıları yönlendirmektedir. Kısacası, size vereceğimiz "Facebook hesap silme linki" sayesinde, hesap kapatma işleminin gerçekleştirildiği sayfaya yönlendirileceksiniz.

"Facebook hesap silme linki"ne tıkladıktan sonra aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşıyoruz. Birinci adımda gelen ekranda ilk olarak "Hesabımı Sil" seçeneğine tıklayın.

"Facebook Hesabımı Sil" seçeneğine tıkladıktan sonra sayfa önümüze küçük bir güvenlik ekranı getiriyor. Bu kısımdaki "Şifre" bölümüne Facebook hesap şifrenizi, "Kutudaki metin" bölümüne ise ekranda gelen güvenlik kontrolü metnini girmelisiniz. Tüm bu işlemlerden sonra "Tamam" seçeneğine tıklarsanız Facebook hesabınız kapatılmış olacak.

FACEBOOK HESAP SİLME ( MOBİL CİHAZLARDAN)

"Facebook hesap silme" işlemi için her daim bir tarayıcı gerekmektedir. Birçok kişi "mobil cihazlarda" yer alan "Facebook uygulamasından" hesap kapatma yapabileceğini belirtse de bu çok büyük bir yanılgıdır. Mobilde yer alan facebook uygulamasından kalıcı olarak facebook hesabı silme işlemi gerçekleştirilmesi imkansızdır. Bu yazımızda sizlere "Facebook hesap silme mobil" cihazlarda nasıl gerçekleştirilir sorusunu en doğru şekilde sizlere anlatacağız.

Mobil cihazlar üzerinden facebook hesap kapatma işlemini gerçekleştirmek için telefonunuzda ya da tabletinizde kesinlikle bir tarayıcı olmalıdır. iOS işletim sistemi telefonlarda Safari tarayıcısı bulunurken, Android sistemli cihazlarda ise Google tarayıcısı yer almaktadır. İsterseniz bu tarayıcıları telefonunuzda yer alan Store bölümünden indirebilirsiniz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Facebook'u tamamen silmek için bilgisayarda olduğu gibi tarayıcı kullanmalısınız. Aşağıda sizlere vereceğimiz facebook hesap silme mobil linke tıkladığınızda direk olarak "kalıcı olarak facebook hesap silme" işlemine yönlendirileceksiniz. Burada yapacağınız işlem yukarında anlattığımız "Facebook hesap silme" işlemi ile aynıdır. Bunun sebebi ise, zaten yukarıda anlatılan hesap kapatma işleminin de bir tarayıcı üzerinden yapılmasıdır. Aslında siz telefonunuzda bir nevi bilgisayar gibi faydalanabiliyorsunuz.

FACEBOOK HESAP SİLME KAÇ GÜN SÜRER?

"Facebook hesap silme linki"ne tıklayıp, kalıcı olarak Facebook hesabınızı kapatma işlemini başarılı olarak gerçekleştirdiyseniz "14 gün" boyunca sildiğiniz facebook hesabınıza giriş yapmamanız gerekmektedir. Eğer 14 gün içerisinde hesabınıza tekrardan giriş yaparsanız "kalıcı olarak facebook hesap silme" işlemi gerçekleştirilmeyecektir. 14 gün sonunda bir daha hesabına giriş yapamayacaksınız ve arkadaş listenizde yer alan tüm kişilere de bir daha gözükmeyeceksiniz.