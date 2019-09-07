Eylül ayında yapılacak 6 etkinlik önerisi!

EBRU GÜNDEŞ’TEN HARBİYE ÇIKARMASI

Paraf Halkın Yıldızları kapsamında Türk müziğinin güçlü sesi Yıldız Tilbe, bu akşam, Ajda Pekkan yarın akşam, Ebru Gündeş ise Poll Production organizasyonuyla 11 -12 Eylül akşamları Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşacak.

SERTAB’IN MÜZİKALİ ZORLU PSM’DE

Sertab’ın Müzikali, yenilenen koreografisi, yeni şarkılar ve etkileyici yeni ışık tasarımıyla izleyiciyle 11 Eylül akşamı saat 21:00’de Turkcell Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşacak. Müzikalin Beyhan Murphy tarafından koreografileri bu yıl Zorlu PSM’ye özel olarak yenileniyor. Tony ödüllü Ken Billington Sertab’ın Müzikali için ilk defa Türkiye’ye gelecek ve gösterinin ışıklarına kendi dokunuşunu katacak.

SONBAHARDA TİYATRONUN ADRESİ GRAND PERA

Beyoğlu’ndaki Grand Pera perdelerini, ilk olarak 27 Eylül Cuma günü saat 20.30’da Nava Semel’in yazdığı Kemal Başar’ın yönettiği “Gözlerin Ardında Müzikal” oyunu ile aralayacak. Akustik müzik ve çağdaş dansın harmanlandığı oyun, Down Sendromlu bir çocuğu olan annenin doğumdan sonra eşi, ailesi ve yakınları tarafından yalnız bırakılışını konu alıyor. Gözlerin Ardında Müzikal’in oyuncu, müzisyen ve dansçı kadrosu Eda Kandulu, Kemal Başar, Nejat Dimili, Ziya Serkan Doğan, Melike Çetin ve Erkan Çelebi’den oluşuyor. Oyun, 12 ve 26 Ekim tarihlerinde de Grand Pera’da sahnelenmeye devam edecek.

TUVALLERDEKİ HAYVANLAR ÂLEMİ

11 yaşındaki ressam Meva Günay’ın yeni çalışmaları sanatseverlerle buluşuyor. Günay’ın akrilik boya ve pastel kullanarak yaptığı tablolar arasında fil, kaplan, baykuş ve balık gibi hayvan figürleri yer alırken tüm objeler ve formlar capcanlı renklerle sunuluyor. Sergi, 11 Eylül’e kadar VakıfBank’ın Ankara Kavaklıdere’deki sergi binasında görülebilecek.

KÜÇÜKÇİFTLİK PARK’TA HORON GECESİ

Maçka’da Buluşalım – Bir Karadeniz Şöleni’nde Karadeniz yöresinin en güzel sesleri sahne alırken, birbirinden özel tatlar ve el sanatlarına dayalı atölyelerle İstanbul’da memleket hasreti çeken Karadenizliler bir araya gelecek. Resul Dindar, Ekin Uzunlar, İmera, Gökhan Birben, Ezgi Eyüboğlu ve Salih Yılmaz yarın akşam KüçükÇiftlik Park’ta Karadeniz şölenine imza atacak.

TEOMAN, VADİ AÇIKHAVA’YI COŞTURACAK

Teoman 13 Eylül Cuma akşamı saat 21:00’de US POLO ASSN. Açıkhava Konserleri kapsamında Vadi Açıkhava’da sevenleri ile buluşuyor.

Ender EREN

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