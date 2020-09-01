Eylül ayında doğan Başak burcunun özellikleri

Eylül ayının hangi burç olduğu merak ediliyor. Hangi burcun hangi tarihe denk geldiğini araştıranlar 2020 burç tarihlerini sorguluyor. 23 Ağustos-22 Eylül arasındaki tarihlerde doğanlar Başak burcu, 23 Eylül-23 Ekim arasındaki tarihlerde doğanlar Terazi burcu burcu oluyor. Peki, Başak ve Terazi burcunun özellikleri nelerdir? İşte "Eylül-ekim ayı hangi burç?" sorusunun cevabı ve eylül ayı burç özellikleri...



BAŞAK

23 Ağustos-22 Eylül

TERAZİ

23 Eylül-23 Ekim

BAŞAK BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Her konuda ince eleyip sık dokuyan Başak burçları, işi son derece önemser. Güvendikleri kişilere yardım etmeyi severler ancak inanmadıkları kişilere karşı soğuk davranırlar. Detaycı olan Başak burçları kendini ezdirmez ve sınırlarını çok iyi bilirler. Tutumlu davranmayı severler. Soğuk ve mesafeli görünürler. Başak burcu kadını duyguları arasında dengelidir. Klasik ve sade zevkleri vardır.

BAŞAK BURCU KADINININ ÖZELLİKLERİ

Başak kadınına yaklaşmak gerçekten zordur. Bu, kesinlikle kibrinden değil, aksine ürkekliğindendir. İyi yürekli, yardımsever bu kadın, bir koleksiyon gibidir. Duru, sade, değerli ve kırılgandır. Duygularını kolay kolay dışa vuramaz, sabırlı bir erkeğe ihtiyaç duyar. Bu kadınla kurulan ilişki gün geçtikçe güçlenir. Onun defterinde laf olsun diye yaşanan ilişkilere yer olmaz. Dalga geçilecek bir kadın değildir.

Güven duymak için paraya ihtiyaç duyarlar. Bunun için, mevkii yüksek, kazancı bol olan erkeklerle ilgilenirler. Birlikte oldukları kişiler standart üzerinde olmalıdır. Zengin değilse bile en azından gelecek vadetmelidir. Evlilik kararı almaları biraz zor olabilir. Evlendikten sonra mükemmel bir eş ve anne olurlar.

TERAZİ BURCU KADININ ÖZELLİKLERİ

Terazi burcu kadınlarının çoğu, karşılarına en ufak bir fikir tartışması olanağı çıktığı zaman, zekâlarından faydalanacaktır. Dolayısıyla bir terazi kadını ile tartışmaya girmek tehlikelidir.

Terazi burcu kadını her zaman kendini haklı görür. Terazi kadını adil değilse, dünyada hiçbir şey eşit değildir.

Terazi burcu kadını hayatı güzel, lüks ve zevkli yaşamak ister. Dolayısıyla kendini güzel hissettirecek eşyalara para vermeyi sever.

Bir terazi kadını asla aşksız yaşayamaz. Gerek iş hayatında, gerek özel yaşamında daima romantik bir ilişkiye ihtiyaç duyar.

Duygusallık konusunda zaman zaman kafası karıştığı için dengelerini kaybedebilir.

Aşk ormanlarının romantik gezilerine daima ihtiyaç duyarlar. Uygun partner buluncaya kadar, gönül kapılarını daima açık tutarlar.