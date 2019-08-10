Evlerimizde var! Peki kimin icadı olduğunu biliyor muyuz?

Yüzyıllar boyunca akarsular ve nehirlerde yıkanan çamaşırlar suyun olmadığı zamanlarda tahta, bakır ya da demir leğenler içinde yıkanmıştır. Roma’nın Sapo bölgesinde kurbanlık hayvanların yağ içeren küllerinin sabun olarak kullanıldığına dair kayıtlar bulunmuştur. Amerika’da 1797 de çamaşır yıkamak için fırçalama tahtası Nathaniel Briggs tarafından icat edilmiştir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ KİM İCAT ETTİ?

Yüzyıllar boyunca insanlar çamaşırlarını akarsu kenarlarında elleriyle ovarak ve tokaçlayarak yıkadılar. Akarsuların olmadığı yerlerde, çamaşırlar, tahta, bakır ya da demir leğenler içinde yıkandı. Roma’nın Sapo bölgesinde kurbanlık hayvanların yağ içeren küllerinin sabun olarak kullanıldığına dair kayıtlar bulunmuştur. 18. yüzyılın sonlarına gelinceye kadar, başka bir çamaşır yıkama yöntemi yoktu. Peki, çamaşır makinesini kim icat etti?

1782’de Londra’da Henry Sidgier altıgen biçiminde, ahşaptan yapılmış, kapalı bir çamaşır teknesi yaptı. Bu teknenin içine yerleştirilen tahta çubuklar arasına çamaşırlar sıkıştırılıyordu. Teknenin iki ucu, iki askıya asılıyor, sonra da kol gücüyle döndürülüyordu. Tamamen insan emeğine dayanan bu sistem hem çok yorucuydu, hem de alışıla gelmiş yöntemlere oranla daha uzun zaman alıyordu. Makineden çıkarılan ıslak çamaşırlar, iki tahta merdanenin arasından geçirilerek sıkıştırılıyor, böylece bir yandan sulan süzülürken, bir yandan da bir anlamda ütülenmiş oluyordu.

1791’de Ferguson Hardie adında bir İngiliz, merdane kolunun tek yönlü hareketiyle, merdanelerin hem ileri, hem de geri gelmesini sağlayan bir sistem geliştirdi. Bu sistem sayesinde, hiç değilse sıkma mekanizmasında bir ölçüde kolaylık sağlanmıştı. Ama yine de bütün işlemler insan emeğine dayanıyordu ve oldukça yorucuydu.

Amerika’da 1797 de çamaşır yıkamak için fırçalama tahtası Nathaniel Briggs tarafından icat edildi.

1851 de Amerikalı James King tamburu olan başka bir çamaşır yıkama makinesinin patentini aldı. çamaşırlar bu tamburun içerisine konuyor ve tambur el ile çevriliyordu. 1858 yılında Hamilton Smith Döner çamaşır makinesinin patentini aldı.

1874 yılında Indiana’da William Blackstone eşine bir doğum günü hediyesi olarak bir çamaşır yıkama makinesi yaptı.

1906 yılına kadar yapılan tüm çamaşır makineleri insan gücü ile çalışan, genelde amatör denemeler olarak kaldı. Alva John Fisher, elektrikle çalışan ilk çamaşır makinesini icat etti. 1908 yılında Alva Fisher’in çamaşır makinesi Chicago’da bulunan Hurley Machine Company tarafından üretilmeye başlandı. Makineye Thor adı verildi. Bu makinenin patenti 1910 yılında alındı.

1924 yılında ilk kurutmalı makineler piyasaya çıktı.

1937 yılında Bendix Corporation adlı şirket ilk tam otomatik çamaşır makinesini üretti. 1940’lı yıllardan itibaren tam otomatik makineler ev hanımlarının hizmetine girmeye başladı.